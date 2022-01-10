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台積電去年營收創紀錄 法人：5奈米是最大動能

2022/1/10 16:39（1/10 16:50 更新）
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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電去年營運繳出亮麗成績單，總營收達新台幣1.58兆元，年增18.5%，再創歷史新高紀錄。法人估計，台積電5奈米業績激增逾1400億元，是主要成長動能。

台積電自結去年12月營收達1553.82億元，月增4.8%，年增32.4%，刷新單月營收新高紀錄，第4季營收4381.89億元，季增5.67%，表現符合預期，同創單季歷史新高。

國內法人表示，晶圓代工產能持續供不應求，5奈米製程需求強勁，加上部分漲價效益逐步顯現，是推升台積電12月及第4季業績創高的主要動能。

台積電去年總營收達1兆5874億1500萬元，年增18.5%，同創年度歷史新高。法人指出，台積電去年前3季5奈米製程貢獻營收1737.33億元，估計整年度應貢獻營收超過2300億元，激增1400億元，增逾1.5倍，是台積電去年營運成長最大動能。

至於應用平台方面，法人表示，台積電去年包括智慧手機、高效能運算、物聯網及車用平台業績同步成長。因應全球車用晶片荒，台積電擴大代工生產車用微控制器（MCU），車用平台應是成長力道最強勁的平台。

在電競及超微（AMD）處理器等需求強勁帶動，台積電去年高效能運算平台業績也高度成長，增幅高於整體公司平均水準。

展望今年，法人預期，台積電第1季在漲價效益進一步發酵，產品平均售價將揚升11%，可望帶動第1季營運表現淡季不淡，再創歷史新高紀錄。

台積電今年營運將充分受惠晶圓代工漲價效益，此外，5G及高效能運算需求持續成長，法人預期，台積電美元營收可望再成長26%，毛利率也將回升至53%水準。（編輯：張均懋）1110110

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