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台積電去年12月營收1553億元創高 第4季與全年同締新猷

2022/1/10 13:47（1/10 16:50 更新）
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台積電去年第4季營收4381.89億元、全年營收1.58兆元，皆創歷史新高。（中央社檔案照片）
台積電去年第4季營收4381.89億元、全年營收1.58兆元，皆創歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電自結去年12月營收新台幣1553.82億元，創歷史新高紀錄，第4季營收4381.89億元及全年營收1.58兆元也都創下歷史新高。

晶圓代工產能持續供不應求，推升台積電12月營收攀高至1553.82億元，月增4.8%，年增32.4%，一舉刷新單月營收歷史新高紀錄。

台積電第4季營收4381.89億元，季增5.67%，創單季歷史新高；5奈米製程需求強勁，是推升台積電營運創高的主要動力。全年總營收1兆5874億1500萬元，年增18.5%，同創年度歷史新高。

台積電預計13日召開法人說明會，市場聚焦第1季營運展望、2022年營運展望、資本支出計畫、產能布局、先進製程進展、應用市場及與英特爾的競合等議題。

法人預期，台積電法說會應可釋出正面訊息，第1季在晶圓代工漲價效益下，營運表現可望淡季不淡；受惠5G及高效能運算等應用需求持續成長，全年美元營收將成長26%，續創歷史新高，資本支出並將調升。

台積電今天股價開低震盪走高，早盤最低達627元，下跌7元，隨後在買盤湧入拉抬，台積電股價由黑翻紅，一度達645元，大漲11元，終場收在643元，上漲9元，市值增加2333億元，攀高至16.67兆元。（編輯：楊蘭軒）1110110

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