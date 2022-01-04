台積電2天大漲41元 法人：挑戰最高價679元可期

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電在外資買盤回流下，股價連2天大漲，今天攀高至新台幣656元，2個交易日共勁揚41元，市值激增1.06兆元，突破17兆元。法人預期，台積電不排除有機會挑戰歷史最高價679元。

美系外資搶在台股2022年開紅盤前夕，於1月2日發布台積電報告，將台積電目標價自1028元調升至1035元，雖然僅調高7元，調幅不到1%，依然帶動台積電股價出現罕見連日價量齊揚的強勁走勢。

台積電近2個交易日共大漲41元，攀高至656元，創10個多月來新高，兩天市值共增加1.06兆元，攀升至17.01兆元，成交量自先前的5日均量約2.1萬張，倍增至6萬張以上，並貢獻大盤指數345點，為推升台股連日創高的最大動能。

台股加權指數今天收在18526.35點，再創歷史新高，近2個交易日指數共上漲307.51點。分析師王兆立表示，台積電連日大漲，讓指數拉大與18000點關卡的距離，使得多方格局更加明確。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉指出，台積電第1季受惠代工報價調漲，營運表現可望淡季不淡，今年美元營收將成長26.1%，毛利率應可順利回升，並將調高資本支出，都是在市場預期中，台積電股價強漲便是反映13日法人說明會可能釋出的基本面利多。

黃國偉說，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%，連帶帶動台積電今天股價跳空開高，開盤達645元，一舉越過去年9月6日創下的638元前波高點，展現多頭強烈企圖心。

台積電今天股價收在656元，距離歷史最高價679元，僅剩23元價差，黃國偉預期，台積電股價不排除有機會一舉挑戰679元高點。只是台積電在法說會前，股價已先行大漲，法說會後是否出現利多出盡，有待觀察。（編輯：趙蔚蘭）