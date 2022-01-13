台積電法說會報佳音 7關鍵重點一次看

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（中央社記者張建中新竹13日電）眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，一如市場預期釋出不少正面訊息。

台積電不僅2021年第4季及全年營運繳出亮麗成績單，2022年第1季及整年營運展望樂觀，對長期營運也具高度信心。以下是台積電法說會的7大關鍵重點。

●台積電2021年第4季及全年營運表現如何？

台積電去年第4季包括智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子及消費性電子平台銷售業績全面成長，單季營收新台幣4381.9億元，季增5.7%，創歷史新高。

台積電去年第4季5奈米製程比重約23%，7奈米製程比重約27%。包括5奈米及7奈米的先進製程比重約50%。

受惠成本持續改善，台積電去年第4季毛利率攀高至52.7%，較第3季拉升1.4個百分點；歸屬母公司淨利1662.3億元，刷新單季獲利歷史新高紀錄，季增6.4%，每股純益6.41元。

台積電2021年總營收1兆5874億元，創年度歷史新高紀錄，年增18.5%；全年毛利率51.6%，較2020年下滑約1.5個百分點；歸屬母公司淨利5965.4億元，創歷史新高，年增15.2%，每股純益23.01元。

2021年5奈米製程比重19%，7奈米比重31%。包括5奈米及7奈米的先進製程比重約50%。

●如何看待今年第1季及全年營運展望？

在高效能運算相關應用的需求、汽車電子市場持續回溫，以及智慧手機的季節性影響較近幾年和緩下，台積電2022年第1季營收約166億至172億美元，季增約7.4%，毛利率區間53%至55%，營業利益率42%至44%。

2022年將是台積電強勁成長的一年，不含記憶體的半導體業產值成長約9%，晶圓代工業產值成長約20%，台積電美元營收將成長25%至29%。包括市占率提升、漲價效益及出貨量增加，都是台積電今年營運成長動能。

高效能運算及車用電子平台業績成長將優於公司平均水準，物聯網平台表現與平均水準相當，智慧手機平台表現接近平均水準。

● 今年資本支出規劃如何？

台積電2021年資本支出金額達300.4億美元，2022年將達400億至440億美元，其中70%至80%用於包含2奈米、3奈米、5奈米和7奈米的先進製程，10%用於先進封裝及光罩製作，10%至20%用於特殊製程。

台積電投入的資本支出是基於對未來數年成長的預期所規劃，不會針對特別客戶產品。

● 能否分析台積電長期營運展望？

在智慧手機、高效能運算、物聯網及車用電子平台成長推動下，台積電未來幾年，美元營收年複合成長率將達15%至20%。

隨著對運算能力需求的提升，高效能運算將成為台積電長期成長的最強勁動力，為台積電營收的成長帶來最大貢獻；其中，中央處理器CPU、繪圖晶片GPU和人工智慧加速器，為高效能運算平台的主要成長動能。

台積電先前設定的長期毛利率目標為50%以上，因需求強勁及成本改善，長期毛利率目標提升至53%以上。

● 台積電在海外布局的規劃如何？

對於歐洲投資設廠一事，目前仍處於非常初期的評估階段。台積電海外投資設廠有非常多考量，首要考量是客戶的需求。

台積電規劃日本子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）採合資模式，由索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions）投資入股不超過20%股權，是特殊的狀況，主要是因為日本有非常大客戶，且具獨特技術，有助台積電加速學習曲線。

● 台積電在先進製程的進展情況如何？

N4P製程預計於2022年下半年完成首批產品設計定案，而專門針對優化高效能運算產品工作負載推出的N4X製程，預計在2023年上半年試產。

目前3奈米製程符合進度，預計2022年下半年量產，將支援高效能運算及智慧手機應用；N3E製程具有更好的效能、功耗和良率，將在3奈米量產一年後量產。

● 能否說明目前半導體供應鏈庫存情況？

半導體產業供應鏈庫存將維持比傳統季節性水準更高的水位，以確保供應穩定。

台積電具技術領先、卓越製造與客戶信任優勢，無論在景氣揚升或反轉都將處於相對有利的位置。（編輯：張良知）1110113