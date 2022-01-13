英特爾競合議題 台積電：不過度依賴單一客戶與產品

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台積電與英特爾競合關係引發關注，台積電總裁魏哲家表示，與整合元件製造廠（IDM）以開放和公平態度合作，IDM廠也是台積電的客戶群之一，台積電在資本支出規劃中已考量相關因素，台積電不會過度依賴單一客戶和單一產品。

晶圓代工龍頭台積電今天下午舉行線上法人說明會，法人在台積電法說會中詢問高效能運算晶片核心架構的發展趨勢，台積電董事長劉德音指出，處理器（CPU）的核心架構不會由一家廠商主導，現在已有多種處理器核心架構用於各種應用領域，無論處理器的核心架構是哪一種，台積電已經與多種處理器核心架構的客戶合作。

此外，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年12月中旬旋風式訪台，各界普遍揣測主要目的是與台積電敲定3奈米先進製程代工合作計畫，英特爾與台積電均不願意評論；但英特爾在委外代工同時，也積極進行IDM2.0策略的晶圓代工布局。

魏哲家強調，台積電是公平對待客戶，對IDM客戶也一樣，可理解IDM客戶擴大自製產能供應的考量。

魏哲家說，台積電產能規劃，都是基於大環境長期趨勢，包括5G、高效運算及終端裝置半導體含量等需求增加。

市場人士表示，英特爾有意爭搶晶圓代工市場，一方面又委由台積電代工生產；英特爾同時積極布局小晶片（Chiplet）異質整合封裝測試，與台積電布局封裝測試也有異曲同工之妙。英特爾與台積電的關係是既競爭又合作。（編輯：林淑媛）1110113