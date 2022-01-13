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台積電去年資本支出300億美元 今年上看440億美元

2022/1/13 14:25（1/13 15:35 更新）
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台積電13日表示，2021年資本支出規模達到新台幣8392億元（約合300.4億美元），預估今年資本支出規模衝高到400億美元至440億美元。（中央社檔案照片）
台積電13日表示，2021年資本支出規模達到新台幣8392億元（約合300.4億美元），預估今年資本支出規模衝高到400億美元至440億美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）晶圓代工龍頭台積電今天表示，2021年資本支出規模達到新台幣8392億元（約合300.4億美元），年增65.4%，預估今年資本支出規模衝高到400億美元至440億美元。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，展望今年資本支出，台積電財務副總經理暨財務長黃仁昭預估，今年資本支出規模約400億美元至440億美元。

根據資料，台積電2021年第4季資本支出新台幣2355.6億元（約合84.6億美元），較去年第3季1886.4億元（約合67.7億美元）持續提升；累計2021年資本支出達新台幣8392億元（約合300.4億美元），較2020年5072.4億元大增65.4%。

台積電原先規劃3年資本支出1000億美元，但並未包含日本及高雄設廠計畫的費用；台積電去年資本支出原訂250億美元至280億美元，之後調高至300億美元。（編輯：張良知）1110113

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