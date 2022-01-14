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台積電ADR創新天價 法人：台股蓄勢挑戰歷史高點

2022/1/14 08:20（1/14 08:35 更新）
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法人預期，台積電ADR強勢，將有助14日台股表現，蓄勢挑戰歷史最高18619.61點。（中央社檔案照片）
法人預期，台積電ADR強勢，將有助14日台股表現，蓄勢挑戰歷史最高18619.61點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北14日電）美股下挫，台積電美國存託憑證（ADR）逆勢走揚，一度衝高至145美元，創歷史新高。法人預期，台積電ADR強勢，將有助今天台股表現，蓄勢挑戰歷史最高18619.61點。

美國聯邦準備理事會（Fed）多名官員出面談通膨和升息之際，投資人選擇獲利了結，美股主要指數全面收低。道瓊工業指數下跌176.7點，跌幅0.49%；標準普爾指數下挫67.32點，跌幅1.42%；那斯達克指數大跌381.58點，跌幅2.51%。

費城半導體指數下跌89.37點，跌幅2.29%。台積電ADR逆勢走高，一度大漲近10%、達145美元，創歷史新高，終場漲幅收斂，收在139.19美元，仍大漲5.26%。

產業訊息方面，台積電法人說明會釋出多項正面訊息，全年歸屬母公司淨利新台幣5965.4億元，創年度歷史新高，每股純益23.01元。

台積電預期，今年第1季營收將季增7.4%，毛利率將達53%至55%，全年美元營收將成長25%至29%，資本支出達400億至440億美元，未來幾年美元營收將成長15%至20%，毛利率將達53%以上。

大立光去年第4季毛利率55.87%，為去年最低的一季，每股純益38.22元；2021年全年稅後淨利186.66億元，每股純益139.13元，為8年來新低。

大立光表示，今年高規手機鏡頭增多，但客戶普遍保守看待市場，仍以較低階產品為主。受季節性因素影響，1月及2月訂單動能逐漸下滑。

被動元件廠華新科日本子公司釜屋電機株式會社斥資4.99億日圓，取得松尾電機株式會社19.89%股權，藉此增加日本市占率，擴展車用、工具機及工控市場應用。

法人表示，台積電ADR勁揚，應有助激勵台股表現，指數將蓄勢挑戰歷史高點。只是時間逼近農曆年封關，又有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及升息等變數干擾，不排除可能呈區間整理格局。（編輯：楊蘭軒）1110114

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