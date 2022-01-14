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大立光重挫跌停 光學族群疲弱跌幅逾3.5%

2022/1/14 13:18（1/14 14:14 更新）
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大立光14日股價重挫跌停，拖累光學族群跟著弱勢下跌，光學二哥玉晶光跌幅也超過5%。（中央社檔案照片）
大立光14日股價重挫跌停，拖累光學族群跟著弱勢下跌，光學二哥玉晶光跌幅也超過5%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）光學族群股王大立光去年第4季表現不如預期，今年動能不足，法人普遍認為，大立光轉機還需再等等。大立光今天股價重挫跌停，拖累光學族群跟著弱勢下跌，光學二哥玉晶光跌幅也超過5%。

光學龍頭股大立光弱勢跌停，股價來到2140元，直接摜破季線2181元支撐位置，創下今年來新低點，跌停鎖死，跌停及市價委賣張數約560張；玉晶光股價也弱勢大跌逾5%，500元關卡失守，其他包括先進光、佳能、亞光、揚明光等跌幅都超過3%，盤中整體光電類股跌幅超過3.5%，跌幅居類股之冠。

大立光法人說明會前外資已連賣5天，從去年12月下旬以來大多站在賣方，統計去年12月至13日外資賣超大立光2126張，投信及自營商則合計買超1329張。

大立光法說會前已有多家外資釋出較中性看法，法說會後則遭兩家外資調降評等，美系外資下修大立光今明年每股純益至136、148元，目標價維持2100元，重申落後大盤評等；不過也有外資將投資評下修，但目標價上調2500元及2600元。

法人表示，大立光產品組合持續轉差，去年第4季毛利率低於預期。高規產品銷售不如預期，客戶對於高階需求仍有疑慮。第1季又進入產業淡季的循環，預期2022年營運回升幅度有限。專利的主張和垂直整合是很好的策略，但短期內收益可能不是很顯著，轉機還未到。（編輯：楊凱翔）1110114

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