大立光去年下半年配息39元 年度配息率約50%

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）大立光今天董事會決議通過2021年財報每股盈餘（EPS）139.28元，110年下半年度每股將配發39元現金股利，加計上半年31元股利，合計全年配發70元股息，配發率約50.26%，並將註銷庫藏股辦理減資。

大立光今天公告董事會通過2021年合併營收新台幣469.62億元，稅前淨利230.26億元，本期淨利186.71億元，歸屬母公司業主淨利186.71億元，每股盈餘139.28元，獲利為近8年來新低。

大立光修改公司章程，自2021年起改為每半年度配發股利，繼上半年配發31元股利後，今天公告下半年度股利政策，決議每股配發39元現金股息，預計發出總金額約52.05億元股利。

大立光去年首度實施的庫藏股，決議予以註銷辦理減資，大立光去年10月底首度祭出庫藏股，原預定買回1342張自家股票，2個月期間實際共計買回672張，均價在2085.63元。預計庫藏股註銷辦理減資後，股本將降至13.34億元，減資基準日訂在4月25日。

大立光今年股東會訂在6月8日舉行，除承認財報及通過股利外，也將改選董事。

大立光自結2022年1月營收37.29億元，月減17%、年減19%，為近3年同期低點，也是近7個月來低點。大立光表示，由於農曆春節工作天數減少，2月拉貨動能將較1月下滑。

大立光今天股價下跌25元，收在2135元，跌幅1.16%。（編輯：張均懋）1110221