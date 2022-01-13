大立光專利戰不打自家客戶 最終目的以戰逼單

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大立光執行長林恩平今天在線上法人說明會中表示，大立光的專利網布局很廣，只要有侵權且不是自有客戶，就可能會提告；但自有客戶出現侵權行為，會以協商方式進行。法人解讀，大立光「以戰逼單」的目的明確。

大立光內部坦承，會瞄準非客戶提告，主要目的就是訂單或者權利金；訂單當然是優先選項，也可能是兩者兼具，就看最後協商的結果。

大立光在捍衛智慧財產權的態度一向相當強硬，從2013年開始啟動專利戰。首場戰役就是2013年6月對光學鏡頭主要競爭對手玉晶光發出戰帖，最終由蘋果出面協調和解收場；大立光之後改變策略，從終端品牌廠下手。

最令市場震撼的是大立光2013年11月大膽狀告全球手機霸主三星電子，最終「以戰逼單」策略奏效，取得三星電子訂單，補足全球布局的最後一塊拼圖。

大立光林恩平表示，大部分的專利官司都有可能在一定時間後和解，就看對方有沒有誠意。基本上不會打自家客戶，但若非自有客戶出現侵權行為，將會對該業者提告；自有客戶出現侵權行為，會以協商方式進行。

大立光近10年來數度發起專利戰，從玉晶光、先進光、新鉅科等同業，一路告到大客戶三星，連沒有直接往來的惠普都告，轉向筆記型電腦市場。

2021年再度發動專利戰，在台、美、韓廠之後，此次轉向大陸廠聯想集團旗下的摩托羅拉行動技術公司。當時市場就解讀，除了阻斷紅色供應鏈進逼外，對大陸一線品牌手機廠示警意味濃厚。

今天媒體報導，市場傳出大立光憑藉強捍的專利組合，擊退大陸兩大競爭對手舜宇與瑞聲，獨拿大陸兩大品牌廠OPPO、Vivo高階鏡頭大單。一如既往，大立光並不願對此事件做任何回應及評論。

至於與摩托羅拉行動技術公司的訴訟進展，大立光表示，至今對方仍未有回應，法律程序持續進行中。（編輯：張良知）1110113