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上市櫃公司去年底總市值2.2兆美元 首度超越韓國

2022/1/13 16:49（1/13 18:14 更新）
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台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，去年底上市櫃總市值達新台幣62.1兆元（上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國。（中央社檔案照片）
台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，去年底上市櫃總市值達新台幣62.1兆元（上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，去年底上市櫃總市值新台幣62.1兆元（上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國，台灣資本市場日益壯大。

許璋瑤今天在歲末新春記者會指出，去年台股成交值達95.5兆元，日均成交值近4000億元，全球排名顯著提升至第8名，屬於高流動性市場。

不過，他解釋，台股具有高殖利率及低本益比優勢，是國際資金長期進駐的主因，元旦過後全球股市幾乎都跌，只有台股仍有明顯漲勢，因全球資金充沛，在低利率時時代，外資往最有利的地方流。

歷年來外資投資台股金額大多只增不減，因此持股比率逐年攀升，2021年1月曾達47%高峰；但遇到國際重大政經事件，外資基於避險也會調節，當然會加重台股跌幅，例如2008年金融海嘯、2011年歐債危機及2018年美中貿易戰等。

不過，換個角度來看，外資影響台股程度日漸降低，最近2年外資合計賣超約1兆元，台股仍上漲2成以上，主因外資賣超金額占總市值及其持股市值比重已顯著下降，2021年僅分別占0.8%及1.9%，且國人對台股信心提高，國內資金持續挹注台股，外資影響程度相對降低。

許璋瑤說，集中市場股價指數2021年突破18000點，封關收盤來到18218點，全年漲幅23.7%，已連續3年漲幅超過2成，累積漲幅87.3%，於全球主要市場名列前茅，去年底股票總市值達到56.3兆元，是全球第16大市場。

他坦言，過去2年受疫情影響，申請上市略顯遲滯，但股市持續優異表現，申請上市情況已漸恢復，2021年共有30家，為2017年來新高，上市公司營收獲利表現良好，產量供不應求驅使投資增加，去年國內民間投資預估成長18.9%為近10年來新高，同步帶動籌資需求，上市公司近兩年籌資均逾8000億元，高於2016至2019年平均4000億元。

同時，籌資管道日趨多元，最近2年上市公司透過債券籌資金額都超過6000億元，有效降低投資資金成本。（編輯：張均懋）1110113

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