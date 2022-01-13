金融業獲利衝高豐收 黃天牧示警3風險籲居安思危

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會今天公布去年前11月金融三業獲利達新台幣9090億元，交出亮眼成績單，但金管會主委黃天牧提醒，金融機構切勿因近兩年亮眼成績自滿，展望2022年，更應居安思危，未來仍有疫情變化等3大風險。

黃天牧今天在新春記者會表示，台灣金融業去年資本結構及資產品質健全，整體獲利創下新高，這是金融機構努力耕耘的結果，但在亮眼獲利表現下，無論是監理機關或金融機構，都不可輕忽自滿，更應該居安思危。

黃天牧引述「持盈履滿，君子兢兢」向金融業示警說，未來仍有國際政治、經濟金融情勢及疫情變化等難以預測的風險，因此應秉持謹慎謙虛、未雨綢繆的態度，累積面對逆境時的風險承擔力，強化因應突發事故或變局的韌性。

此外，黃天牧指出，現在正面臨高齡化、氣候變遷、科技發展及貧富差距等挑戰，「我們應該了解社會大眾對誠信道德及公平正義已有更高的期待」。

他認為，金融機構除了應重視公司治理、法令遵循及內部控制，在經營策略及運作過程中對誠信文化、環境永續、社會公義與弱勢族群的關懷等公共價值的實踐，和獲利能力一樣重要，應該推動以「價值」為基礎的金融。

黃天牧表示，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表達對2022年感到樂觀，但也憂心民眾對政府的不信任將成為2022年的挑戰；信任難建立且容易失去，無論政府部門施政或金融機構經營，都應以社會大眾的信任為基礎。

展望2022年，黃天牧說，金管會將循序推動政策，建構誠信、韌性、創新、永續、包容的金融市場，期望獲得社會大眾的信賴和尊重；金管會也期許金融業秉持誠信經營，行穩致遠。

金管會綜合規劃處長胡則華說，截至2021年11月，本國銀行備抵呆帳占逾期放款比率達729.44%，續創新高，逾放比率降至0.19%，顯示國銀資產品質相當穩健；另截至去年第3季，國銀資本適足率為14.82%。

截至去年11月，壽險業淨值比為8.7%、產險業淨值比34.99%；壽險業資本適足率329.45%、產險業資本適足率478.96%。（編輯：康世人）1110113