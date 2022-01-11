國安基金例會 聚焦疫情、Fed升息縮表時程兩大變數

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（中央社記者吳佳蓉台北11日電）國安基金今天召開例會，討論聚焦國內外經濟情勢。國安基金執行秘書阮清華表示，將密切關注兩大因素，包括疫情再起對全球經濟可能的影響，以及因應通膨美國聯準會是否加快升息、縮表腳步。

國安基金今天召開例會，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華於電訪時表示，近期台股站穩「萬八」，會中並未討論護盤，主要聚焦在國內股市狀況、資金動能以及後續經濟情勢展望。

阮清華表示，去年台股漲幅高達23.66%，與主要國際股市相比排名第4，日均量也維持在新台幣3000億元左右，外資也從賣超轉為買超，資金動能充裕；台股本益比14.94倍，比起大多數國家仍偏低，殖利率2.66%則只比英國更低，表現仍具吸引力。

阮清華強調，台灣目前基本面表現良好，去年出口達4464.5億美元，年增29.4%，進口3811.7億元，年增33.2%，規模同創歷史新高。2021年上市櫃營收也達歷史高點，投資持續增加，帶動去年經濟成長率預估可達6.09%，今年即使基期墊高，經濟成長率估計也可達4.15%。

阮清華表示，國安基金將關注兩大因素。首先是變種病毒蔓延，將密切關注疫情再起，對全球經濟成長可能的干擾程度，希望本土疫情一定要守住，避免衝擊產業正常營運及經濟發展。

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第二，通膨現象持續將如何影響美國聯準會（Fed）升息、縮表行動，國安基金將關注升息、縮表時程是否提前；其他如美中對立、美中台情勢與烏克蘭危機升溫等地緣政治情況，國安基金也都會密切關注。

至於美國升息、縮表動作，是否會影響外資進出，阮清華認為，要看升息的時間點、幅度以及國內是否跟進等實際情形才能判斷，況且決定資金流動因素也不只有利率，土耳其、阿根廷利率水準都很高，但資金還是不會去，資金通常青睞經濟穩定之處，而且新台幣升值也有利降低外資會流出機會。（編輯：林淑媛）1110111