許璋瑤：全民共享股市榮景 台股今年穩健增溫

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤在歲末新春記者會表示，花若盛開，蝴蝶自來，現在百花齊放，是台股60年來最好的一年，全民共享股市榮景。他看好今年台股持續穩定增溫，但應留意全球通膨疑慮不確定因素。

許璋瑤指出，上市公司獲利連續兩年大幅成長，去年前3季稅後淨利已超越新台幣3兆元，預估全年可望突破4兆元，創歷史新高；全體證券商獲利首度超過千億元水準，達到1054億元；三大政府基金前11月收益達4180億元，3年來累積獲利超過1.3兆元。而證交所結算去年獲利約103億元，也創下歷史新高，每股稅後盈餘12.3元。

他強調，股市成交量創新高，去年證券交易稅收高達2753億元，比預算數超徵1553億元，顯示股市全面大豐收，全民共享股市榮景；今年股市可望持續往穩定，但通膨等不確定因素未除，仍須審慎因應。

另外，上市公司營收獲利表現亮眼，近2年雖受疫情紛擾，上市公司營收仍持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%；去年前3季稅後淨利甚至已超過2020年全年金額，優異營運表現為支持股市上漲主要動能。

觀察各產業表現，他說，2020年以來，半導體產業持續領軍帶動相關電子產業，營收及獲利連續成長；2020年營收負成長的航運、塑膠與鋼鐵等傳統產業，於2021年轉為大幅成長。上市公司營運全面性復甦，國內產業基礎更加堅實有韌性。（編輯：張良知）1110113