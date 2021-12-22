上市櫃女董事占比不到15% 黃天牧：有進步空間

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會主委黃天牧指出，去年上市櫃公司女性董事占比14.36%，近年來僅微幅提升，相較歐美已達3成至4成，顯示女性在私部門參與決策仍有相當大的進步空間。

為深化永續金融、培力性別平等意識，金融監督管理委員會12月21日召開性別平等政策說明會，邀請行政院性別平等處及16家金控負責人分享性別平等觀念及作法。

黃天牧致詞時指出，彭博（Bloomberg）透過性別平等指數（GEI）衡量全球各領域企業在性別平等重視的程度，今年該指數納入380間國際企業，台灣有5家企業獲選，包含元大金、國泰金、京城銀、中壽及友達。

黃天牧說，今年性別平等指數入選的5家台灣企業，金控公司就占了2家，除了肯定金控對性別友善職場的長久耕耘，也期望激勵其他金控推動永續發展時，也關注社會層面及性別平等議題。

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黃天牧說，證交所去年「上市櫃公司董事會性別多元化與財務績效之關聯性研究報告」顯示，女性加入董事會，增加董事會性別多元化程度，不僅提升公司利潤，女性的認知模式和人力資本對提高公司營運表現產生有利的正面效果。

不過，他也指出，依金管會統計，去年上市櫃公司女性董事比例為14.36%，近年來僅微幅提升，相較歐美已達30%至40%，顯示女性在私部門參與決策仍有相當大的進步空間；黃天牧也期許金融業逐步提高女性董事及經理人比例。（編輯：林興盟）1101222