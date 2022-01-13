大立光：今年手機鏡頭低階為主 客戶保守看待市場

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大立光執行長林恩平今天表示，今年高規手機鏡頭增多，但客戶普遍保守看待市場，仍以較低階產品為主；受季節性影響，1月及2月訂單動能逐漸下滑，至於專利戰只針對非客戶而來。

大立光今天舉行線上法人說明會，公布去年財報，全年稅後盈餘新台幣186.66億元，每股賺進139.13元，為2013年以來8年新低。

其中第4季每股賺38.22元，毛利率滑落至55.87%。大立光表示，第4季毛利率較差主要因產品組合較差及音圈馬達（VCM）比重增加，匯兌損失約8400萬元。

展望2022年，林恩平表示，今年產品仍以較低階為主；受到季節性問題影響，1月營運動能看起來比12月差，2月比1月差，至於原物料部份，供應鏈還是有長短料問題。

至於外界關注的專利戰策略，林恩平表示，只要有侵權且不是大立光客戶的話，就會進行侵權通知，看對方反應，如果沒有善意回應就會提告，但如果是客戶就不會採取法律行動。

林恩平談產品趨勢指出，今年高階產品不少，包括8P（8片塑膠鏡片）鏡片、更高畫素（有可能拉高到2億）等較高規格的產品變多，導入的客戶也增加，但普遍性還是以較低規格為主，主要是客戶認為今年銷售看不到比較好的理由會比去年好，大部份對終端需求還是較保守。

對於手機鏡頭的升級速度有放緩現象，林恩平解釋，高階手機一直都在出，大部份客戶也不會放棄高階產品的開發，只是考量到整體經濟面，這二年看來普遍高階產品都賣得比較差，因此在信心度較低的情形下，客戶會把重心放在較低階的產品。

新廠進度及規畫方面，林恩平指出，最快明年年中會有新產能開出，內部已規劃新產品推出，屆時如果客戶也能接受，就有機會進入量產出貨期。另外，今年會有鏡片加VCM的產品出貨，因應客戶需求，VCM會進行擴產，目前客戶給的毛利率還算合理。

林恩平也指出，車用鏡頭一直都在交貨沒斷過，隨著客戶需求有一直在增加，新的客戶也在進行中，未來會往模組的方向進行；擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）現在已做，但產品規格沒有很高，量也不大。（編輯：郭無患）