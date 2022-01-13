大立光靠技術專利網 鞏固高階鏡頭霸主地位

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大立光廣布專利網，除了自我保護外，也是進攻搶單的重要利器，繼之前成功拿下三星訂單外，面對大陸紅色供應鏈進逼，技術加上專利網，成為大立光守住高階鏡頭霸主的最佳利器。

大立光今天下午將舉行法人說明會，媒體今天報導，市場傳出大立光憑藉強桿的專利組合，擊退大陸兩大競爭對手舜宇與瑞聲，獨拿大陸兩大品牌廠OPPO、Vivo高階鏡頭大單。

大立光去年12月就啟動專利戰，瞄準聯想集團旗下摩托羅拉行動技術公司（Motorola Mobility LLC），當時市場就解讀除了阻斷紅色供應鏈進逼外，對大陸一線品牌手機廠示警意味濃厚。

關於專利戰，大立光強調專利網布廣泛，專利戰的發動沒有針對任何市場，純粹以侵權企業為考量，只要涉及侵權，都會透過法律程序發出提醒侵權，對方若執意持續侵權動作不予理會，才會進一步提告。

另外，大立光今天將召開線上法說會，由大立光執行長林恩平親自主持，將公布2021年最新營運成果，釋出最新營運展望。預料法人將聚焦在財報毛利率表現、原物料缺貨狀況、客戶對鏡頭規格升級狀況、智慧型手機出貨市況、以及在車用、音圈馬達（VCM）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等非智慧型手機商機的布局。

大立光股價在連跌6天後，今天股價開高震盪走高，早盤最高來到2435元，漲幅超過2%。（編輯：楊凱翔）1110113