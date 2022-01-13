上櫃前傳澳洲代理商違約糾紛 歇腳亭：靜待判決

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（中央社記者江明晏台北13日電）旗下有手搖茶品牌「歇腳亭」的聯發國際掛牌上櫃前傳出與澳洲區域代理商有爭議，總經理賴柏宇表示，這為單一事件，對公司營運和財務皆不具重大影響，目前靜待司法判決。

聯發國際將於14日以每股78.8元掛牌上櫃，去年12月自結合併營收為新台幣7100萬元，與2020年同期相比成長16%，累計2021年度自結合併營收為8.17億元，相較2020年合併營收為6.41億元，年增率達27%，業績表現已恢復至疫情前的水準。

面對近期與澳洲區域代理商發生的爭議事件，聯發國際總經理賴柏宇表示，對於澳洲區域代理商嚴重違反合約約定，深感遺憾，目前靜待司法判決；此外，與澳洲區域代理商的狀況為單一事件，對營運和財務皆不具重大影響。

聯發國際說明，與澳洲區域代理商的合作源自於2012年，然而，自2020年，澳洲區域代理商嚴重違反區域代理合約約定，不但未依約提供營業紀錄（包含澳洲營業場址合規文件）、未據實提供開店數，也未依約向聯發國際採購原料，更積欠貨款經由多次的溝通、協商與警告，皆未獲得改善；澳洲代理商已嚴重違反合約，故其並無索賠理由，聯發國際也無賠償責任。

從財務面來看，聯發國際所取得的澳洲登記店家數為45家，截至2021年12月止，占比全球門市家數約12.6%；此外，聯發國際2021年度，對澳洲區域代理商銷售金額，占營收約2.94%，若提前結束雙方合作關係，對於財務面最大影響為損失全數來自澳洲地區的營收，但營收占比尚不重大。

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聯發國際表示，為維護品牌商譽，提供全球一致的品質，因此，依約提前終止與澳洲區域代理商的合約關係，並依法尋求權利救濟。然而，澳洲區域代理商透過媒體廣告版面，以不實內容指控聯發國際，損害聯發國際的商譽，該案已交由專業的跨國律師團隊協助，將透過司法途徑捍衛公司商譽，以保障股東和投資人的權益。

展望未來，聯發國際指出，將持續嚴格把關全球門市的品質，穩健經營發展，並以美國、中東、歐洲等地為拓展區域。其中，美國第1季總店數將達131家，另外，已簽約石油大國科威特，之後，更將以捷克門市作為輻射性拓展，鎖定英國和法國等，採取單店加盟模式，複製第二個美國的商業模式。（編輯：黃國倫）1110113