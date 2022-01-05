更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300

熱錢續湧入 新台幣爆量收27.621元飆逾24年半新高

2022/1/5 17:55（1/5 19:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣5日收盤收27.621元，升2.1分，飆上逾24年半新高紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣5日收盤收27.621元，升2.1分，飆上逾24年半新高紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）台股開高走低收小黑，不過外資續匯入，激勵新台幣匯價走高，今天收盤收27.621元，升2.1分，飆上逾24年半新高紀錄，由於美元買盤湧現，台北及元太外匯市場總成交金額也放大至20.71億美元。

台股今天雖有台積電開盤上漲拉抬指數，最高攻達18619點、再創歷史新高，但受到亞股表現不佳、獲利了結賣壓出籠等因素影響，收盤下跌26.39點，收18499.96點。

外資持續匯入並買超台股，帶動新台幣匯價續揚，今天以27.64元開盤後，最高升抵27.562元。

外匯交易員表示，雖然外資續呈匯入，今天美元買盤更多，壽險、投信大舉敲進美元，散戶也逢低搶進，抑制升幅，盤中高點比前一個交易日低了不少，成交量能隨之放大。

交易員接著指出，近兩天新台幣升勢較猛，但出口商心態持穩，畢竟昨天台幣狂升，央行便出手阻擋，今天又有大量美元買盤湧現，匯價看來會在此區間盤整一陣子，不急著出手拋匯。

不過出口商農曆年前有發放獎金的需求，外匯交易員表示，直到農曆年前，出口商手上大量美元仍待去化，新台幣欲弱不易。（編輯：張均懋）1110105

延伸閱讀
日圓匯價溜滑梯 一度下探0.2408元創近23年來新低全球外匯存底美元占比26年來最低 人民幣增美國若明年升息 央行：美元有望走強鴻海去年營收5.93兆元創新高 伺服器營收近兆元去年11月外銷金額再創新高 Q4將是史上出口最旺單季去年11月製造業景氣燈號連二綠 變種病毒打擊供應鏈穩定房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事去年12月外匯存底5484億美元 創3高紀錄
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀