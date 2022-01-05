熱錢續湧入 新台幣爆量收27.621元飆逾24年半新高

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台股開高走低收小黑，不過外資續匯入，激勵新台幣匯價走高，今天收盤收27.621元，升2.1分，飆上逾24年半新高紀錄，由於美元買盤湧現，台北及元太外匯市場總成交金額也放大至20.71億美元。

台股今天雖有台積電開盤上漲拉抬指數，最高攻達18619點、再創歷史新高，但受到亞股表現不佳、獲利了結賣壓出籠等因素影響，收盤下跌26.39點，收18499.96點。

外資持續匯入並買超台股，帶動新台幣匯價續揚，今天以27.64元開盤後，最高升抵27.562元。

外匯交易員表示，雖然外資續呈匯入，今天美元買盤更多，壽險、投信大舉敲進美元，散戶也逢低搶進，抑制升幅，盤中高點比前一個交易日低了不少，成交量能隨之放大。

交易員接著指出，近兩天新台幣升勢較猛，但出口商心態持穩，畢竟昨天台幣狂升，央行便出手阻擋，今天又有大量美元買盤湧現，匯價看來會在此區間盤整一陣子，不急著出手拋匯。

不過出口商農曆年前有發放獎金的需求，外匯交易員表示，直到農曆年前，出口商手上大量美元仍待去化，新台幣欲弱不易。（編輯：張均懋）1110105