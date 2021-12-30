11月製造業景氣燈號連二綠 變種病毒打擊供應鏈穩定

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台經院公布11月製造業景氣燈號，連續2個月維持在持平的綠燈。圖為製造業作業員工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）台經院今天公布11月製造業景氣燈號，雖然出口及外銷訂單續旺，但變種病毒Omicron擴散，影響供應鏈穩定，11月製造業景氣燈號連續2個月維持在持平的綠燈。

台經院說明，新興科技應用及數位轉型持續擴展，使得進出口、外銷訂單及生產等經濟數據續呈雙位數成長，推升原物料投入面指標，而電子業獲利展望轉佳，外資看好台股而加大買氣，股市呈現量價齊漲，推升經營環境面指標。

雖然11月受惠年終消費端需求增加，帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，台經院指出，缺櫃、塞港等供應鏈瓶頸尚待解套、原物料價格續維持高檔，推升物價上漲壓力，加上去年基期逐季墊高，導致約有6成的製造業廠商持平看待未來半年景氣表現。

台經院進一步表示，Delta變種病毒依舊肆虐全球，而Omicron變異株更在歐美地區快速擴散，多國重啟防疫管制，將打擊全球需求與供應鏈的成長，進而影響經濟的復甦。

也因此，整體製造業景氣信號值由10月修正後的15.14分，增加0.14分至11月的15.28分，燈號連2綠。

台經院製造業 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 亮出今年以來第3個代表持平的綠燈，但從信號分數來看，11月分數不僅高於10月及2月，也比過去幾年好，顯示目前製造業景氣表現仍屬穩健。

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展望未來，台經院認為，須關注美國聯準會2022年將結束購債並預期升息3碼等效應，是否帶動其他國家跟進，引發部分高外債的新興經濟體的金融危機，進而干擾2022年全球景氣。

此外，中國疫情延燒，西安已重啟封閉式管理措施，西安是記憶體、汽車、高端設備、新材料、新能源的生產重鎮，若疫情無法有效控制，是否像武漢封城，引發新一波供應鏈危機，這些都是未來牽動製造業景氣的觀察重點。（編輯：張均懋）1101230