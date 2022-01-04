全球外匯存底美元占比26年來最低 人民幣增

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（中央社台北4日電）國際貨幣基金組織（IMF）公布最新官方外匯存底貨幣構成（COFER）資料，去年第3季全球美元計價外匯存底7081.39億美元，市場占比59.15%，創26年來新低。

這份資料還顯示，人民幣計價外匯存底貨幣數額過去一年逐季上升，由2020年第3季價值247.44億美元攀升至2021年第3季318.99億美元，市場占比增加0.5個百分點，為2.66%，次於美元、歐元、日元、英鎊。同期美元市場占比則是減少1.3個百分點。

中國財經傳媒「第一財經」分析，其他貨幣、黃金等資產對美元構成競爭壓力，美元在全球經濟作用力削弱中。

文章稱，主要貨幣對美元匯率過去20多年整體穩定，IMF也提出美元在全球外匯存底貨幣構成占比下降的事實，各國央行在逐步減持美元資產，隨著新興市場、發展中經濟體央行尋求儲備貨幣組成多元化，美元在全球儲備貨幣占比將持續下降。

文章表示，俄羅斯採去美元化策略，其從2018年開始減持美債計劃，從最多持有960億美元降到2021年10月37.2億美元。俄羅斯在貿易結算上也在嘗試脫離美元，俄羅斯與土耳其達成本幣雙邊能源貿易協定，俄羅斯天然氣工業股份公司此前已向西歐出售以盧布計價的天然氣。

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文章也提到，人民幣在外匯儲備貨幣構成上吸引力逐漸提升。歐元是21世紀以來美元最大競爭對手，在歐債危機後，始終於全球儲備貨幣占比維持在20%左右。第三大儲備貨幣是日元，其市場占比從2015年飆升，並在2020年第4季占比達6.0%。英國脫歐後並未對英鎊的市場需求產生重大影響，2021年第3季市場占比為4.78%，位居IMF儲備貨幣第4。

2016年10月，IMF將人民幣納入支持特別提款權（SDR）貨幣。2017年3月底，IMF首次公布納入人民幣計價貨幣儲備數據。2021年第3季人民幣儲備市場占比達2.66%；過去4年人民幣在全球外匯存底貨幣累計占比上升1.54個百分點，拉大與澳元、瑞郎和加元的差距。（編輯：李雅雯/繆宗翰） 1110104