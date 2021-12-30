新台幣全年強升2.95% 居最強亞幣3大關鍵一次看

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新台幣匯率2021全年升值2.95%，匯銀人士盤點出口熱爆、台商回流且擴大投資，台股強勁吸引資金追捧，都是讓新台幣坐穩「最強亞幣」寶座的關鍵。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）新台幣匯率今天封關，全年升值8.18角或2.95%，最強亞幣當之無愧。匯銀人士盤點3大因素，出口熱到爆、台商回流且擴大投資，台股強勁吸引資金追捧，是讓新台幣坐穩「最強亞幣」寶座的關鍵。

新台幣2020年寫下驚奇大反轉，先因COVID-19疫情重貶，下半年則受惠於防疫得宜、經濟基本面穩固，加上台股具有殖利率優勢，吸引熱錢大開派對，匯價升勢凌厲，全年狂升5.6%。

2021年雖然新台幣漲勢沒有去年猛烈，但也延續升值氣焰，今天封關收盤價27.69元，全年升幅達2.95%，明顯高於人民幣的2.66%，新加坡幣、菲律賓幣、韓元、日圓則均呈貶值，新台幣升幅居亞幣之冠。

匯銀主管分析新台幣延續強勢格局的3大關鍵，第一是台灣出口實在太強；美中貿易戰加速台商回流以及轉單效應，COVID-19疫情又帶動電子產品的強烈需求，讓科技業出口量爆增，「營收增加5成都算少」。

不只高科技、電子業出口暢旺，中鋼等原物料相關的傳統產業同樣營收勁揚。匯銀主管直言，台灣出口頻創紀錄，寫下歷年單月新高，光是出口商拋匯的強勁力道，就讓台幣易升難貶。

第二，2021年台股熱鬧滾滾，今天封關日收在18218.84點，雖較29日下跌29.44點，全年仍大漲3486.31點。匯銀主管指出，台股上攻氣勢強勁，國內不少機構以往傾向投資海外標的，今年則增加台股配置比重，螞蟻雄兵也追捧台股，均使美元需求減少。

第三，COVID-19疫情加速供應鏈重組，延續台商回流趨勢，而全球景氣復甦，也帶動出口及生產；製造業持續擴大資本支出以擴充產能、興建廠房，這也讓出口商拋匯實需更龐大。

「不否認美元指數走強，但能夠抵得過剛剛說的這些因素嗎？」匯銀主管表示，光是出口商龐大的美元賣壓，就讓新台幣很難走貶；今年邊境管制延續，出國需求減少，也讓美元買盤相對空虛，綜合上述因素，新台幣續強並不意外。

展望2022年新台幣匯率走勢，匯銀主管認為，台灣經濟成長率可望站穩4%以上、出口續熱，台幣不會太弱，上半年應可維持27元價位。

不過匯銀主管也提到，台股已經攻上萬八，2022年上看2萬點，或甚至更樂觀看到21000點，成長幅度和2021年比較相對有限，這會導致散戶、壽險增加海外資產配置，使得2022年美元需求轉強，略為抑制台幣升幅。（編輯：潘羿菁）1101230