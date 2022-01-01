房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）房市熱烘烘，眼看房價高漲，有自住需求民眾愈看愈焦急，決定咬緊牙關買房，以免再等下去就高攀不起；不過央行已表明2022年預計升息，當貨幣政策方向改變，房貸族荷包恐縮水，投資理財又該如何操作，盤點5件你該知道的事。

2020年底至今，央行接力祭出4波選擇性信用管制，力道逐步加強，但房市交易依舊熱絡。

探究背後原因，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，除了年底前購屋需求出籠，首購、換屋等剛性買盤進場，而國內物價蠢蠢欲動，不動產被認為具有保值、抗通膨效益，也帶動換屋與置產族群積極搶進。

不過央行總裁楊金龍在2021年底的記者會上，已明確定調2022年的貨幣政策基調「一定朝緊縮方向走」，暗示今年將會升息；他也特別提醒，首購族應注意利率風險，提前做好財務規劃。

●當央行升息，房貸族荷包恐怕跟著縮水

央行調升政策利率將連帶影響房貸利率，這也是楊金龍一再提醒民眾「利率並非永遠不變」的原因；購屋前，除了衡量自身財務能力，也要考量利率走升後的情境。

至於利率會升多少？2020年爆發COVID-19疫情後，央行為了穩住市場信心、助企業度過難關，宣布降息1碼；如今台灣景氣強勁復甦，去年經濟成長率突破6%、創下11年新高，楊金龍表示，會在適當時機把利率調回來。

換言之，當央行貨幣政策走向緊縮，升息幅度「至少1碼」。

若以購買總價新台幣1500萬元的房屋、貸款1000萬元、分20年期，以單一利率1.33%試算，平均每月本息平均攤還金額為4萬7477元。

假如房貸利率跟著調升1碼、變為1.58%，則每期房貸金額將增至4萬8263元，每月多了1146元，一年就增加了近1.4萬元的支出。若貸款總額更高、升息幅度更大，房貸族群增加的支出也將更為沉重。

●若仍有買房打算，財務規劃要注意哪些事？

儘管房價迅速攀高，部分民眾基於人生階段的規畫，仍會有購屋、換屋的剛性需求；面對高漲房價以及利率變數，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧提醒，財務規劃不能太緊繃，申貸行則不妨找薪轉戶或有信用往來的銀行，或許能有較優惠的利率或貸款成數。

江怡慧指出，這半年來房價上漲太快，出現一個特殊狀況，銀行估價跟不上房價上漲的速度，可能導致原本以為能貸到1000萬元，實際上只有800萬元。

此外，政府祭出多項房市管控措施，調降部分族群的貸款成數、取消寬限期，購屋民眾務必衡量自身財務狀況並預留空間，「財務不能抓到很緊繃，沒有彈性也不好」。

而民眾挑選銀行承做房貸時，江怡慧建議，找薪轉戶、信用卡配合的銀行，可能因為信用紀錄良好，有小小的空間可以更優惠。

●央行升息對房市有什麼影響？房價會續漲嗎？

面對高漲房價，不少人認為升息才是澆熄房市熱度的關鍵，不過江怡慧指出，升息與否不是決定房市走向的單一因素，資金水位寬鬆、持有成本低，以及原物料大漲、營建成本飆高，都是支撐房價居高不墜的原因。

劉佩真也說，即便央行未來1年升息1碼，利率只是從歷史低點向上緩慢爬升，對房市的實質影響有限；真正要對房市造成實質影響，可能得到2023、2024年，利率有比較大幅度的變化，影響才會較顯著。

去年房價漲勢猛烈，買賣雙方對價格認知差距拉大，劉佩真認為，房價已經處在高原期，接下來買賣雙方要磨合出價格共識，交易時間將會拉長，而且政府房市管控措施全面升級，也會讓市場降溫，預估2022年房市轉呈高檔整理，價格仍會緩步上揚，只是增幅不會像去年下半年這麼明顯。

●如果升息，選擇性信用管制措施會退場嗎？

央行升息將讓買房成本增加，不過劉佩真認為，央行選擇性信用管制不會就此退場，「央行還是會持續管控，甚至會等到房市過度冷卻，才會鬆手」。

劉佩真指出，資金多與利率低是支撐房市熱度的關鍵，從資金面來看，市場資金依舊寬鬆，而且政府加碼投資台灣三大方案，意味台商資金回流的浪潮還會延續，有助於工業地產、商用不動產交易續熱。

至於利率面，假設美國聯準會第2季升息，台灣則可能落在下半年，就算升息1碼，也是偏低水準，「要改變房市多頭市場，還不太容易」。

回顧上一波房市大多頭，央行2010年至2014年共祭出4波選擇性信用管制，劉佩真表示，其實2015年房市就已經冷卻，但央行直到2016年房地合一稅上路、房市冷颼颼，才宣布退場。

劉佩真認為，這波房價上漲非常猛烈，部分區域甚至1年內漲幅逾2成，引發居住正義的探討；也因此，央行在處理選擇性信用管制態度會更謹慎，2022年也不見得會退場。

●利率走高，民眾該如何投資理財？

不動產長期被視為保值、抗通膨的標的，也因此當國人有足夠資金，往往就想要投入房地產。

不過利率逐漸走高，香港戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立日前表示，雖然市場開價「群魔亂舞」，真正成交還是謹慎保守，房市有熱度、但不會漲到雞犬升天。

顏炳立進一步指出，現在的房市買氣主要靠剛性需求支撐，等到自用型、購買蛋白區的需求結束後，交易量就會縮水；當房市沒有量，房價未來就不易漲，如果基於投資考量，大筆資金砸下去卻只有2.5%的報酬收益，並不是好選擇。

展望2022年投資趨勢，台股仍是許多人的選擇。台新投顧總經理李鎮宇分析，美股不會有2021年好，上方空間有限，台股則從2021年的「百家爭鳴」走向2022年「半導體日不落」，因為人工智慧（AI）運用領域正快速擴散，以及5G、雲端計算、物聯網、電動車背後都少不了半導體。

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李鎮宇表示，半導體產業在美中對抗大局之下，已經鞏固領先地位，加上新技術應用廣、資本支出爆增等因素，可以預期「半導體領軍台股上看兩萬點」。

至於外幣配置，凱基銀行分析，2022年上半年市場對聯準會升息的預期持續升溫，上半年應以持有美元為主；下半年聯準會若開始升息，預估歐元、英鎊、澳幣、紐幣及南非幣等非美貨幣有機會出現一波反彈行情，投資人可觀察當時狀況，考慮酌量將美元轉換至非美貨幣。（編輯：潘羿菁）1110101