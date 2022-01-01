剛性需求、避通膨 公股銀估上半年房市價量持穩

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公股銀行高層及主管預測，2022上半年房市將價量持穩，溫和上漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳佳蓉台北1日電）邁入2022年，盤點公股行庫對房市展望，多認為在剛性需求、資金尋找通膨避風港等因素支撐下，上半年將價量持穩，溫和上漲，房市轉折點要等央行升息1至2次或土建融貸款緊縮效應顯現時才會出現。

2021年受建築成本上漲、缺工、資金寬鬆、房貸利率低檔，以及台積電等科技大廠赴南部建廠、帶動強勁剛性需求下，房市掀起熱潮。進入2022年，根據公股銀行高層及主管預測，初期房市動能仍將持續，惟增幅轉溫。

華南銀行主管認為，這波房市上漲已帶動房價走高，加上銀行陸續緊縮不動產放款，將緩和房價上漲幅度，但通膨因素仍在，房地產被認為是相對保值標的，加上剛性需求強勁，估上半年房市交易量將持穩，價格則會微幅走升。

因應房市快速升溫，2021年各部會祭出多波打炒房措施，年底中央銀行在實施第4次信用管制後，進一步要求銀行嚴格控管土建融貸款，建商申貸後一定期間內未動工，銀行需提高利息、降低成數或收回貸款。

對此，另名民營化公股銀行高層分析，土建案放款趨嚴，將使建商資金成本上升，加上目前建材價格高檔，建商購地、推新案將更為保守，預估有利平抑近年土地價格漲勢，不過，由於建商手中目前仍有不少舊案在興建或進行，估對房市影響要到2023年後才會比較明顯。他認為，2022年房市價量仍將持穩，惟漲幅會比2021年溫和。

合庫銀行主管則認為，2022年初期房市還是會偏熱，之後慢慢降溫。這一波房市走高，使各種不動產相關產業也一同被拉抬起來，加上科技大廠南部建廠帶動的剛性需求還沒完全滿足，估房市熱度不會這麼快降溫，尤其今年南部價量有可能再創高，只是漲幅會比2021年收斂。

對房市轉折點，合庫銀主管預測，要等央行升息1到2次後才會慢慢顯現，目前市場資金仍然偏多，在通膨因素還未緩解下，不動產仍被視為相對保值標的。

土銀高層則認為，2022年房市主要會受剛性需求支撐，呈現溫和上漲，不過，第2季以後，房市可能將因利率走勢而有不同發展，需關注美國升息腳步以及帶動台灣升息的幅度，還有疫情控制以及塞港、原物料上漲、缺工問題能否解決等影響因素。

另名國營銀行主管則分析，在政策調控力道介入，以及塞港、原物料上漲、疫情等問題是否能緩解等變數存在下，2022年房市相對混沌不明，較難預測出明確走勢。（編輯：郭無患）1110101