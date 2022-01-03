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政府打炒房1/98

銀行不動產風險權數擬上調 第3戶以上房貸案入列

2022/1/3 21:51（1/3 22:13 更新）
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金管會連環出拳打炒房，擬針對餘屋貸款、高價住宅貸款、第3戶以上房貸等，上調銀行適用的風險權數。（圖取自Pixabay圖庫）
金管會連環出拳打炒房，擬針對餘屋貸款、高價住宅貸款、第3戶以上房貸等，上調銀行適用的風險權數。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北3日電）房價直直漲，金管會連環出拳打炒房，目前研擬針對央行較嚴格限制成數的不動產貸款類型，例如餘屋貸款、高價住宅貸款、第3戶以上房貸等，上調銀行適用的風險權數，加強銀行控管不動產授信風險。

房市火熱，金管會近日頻頻出手打炒房，除宣告對20家金融機構啟動新一波不動產專案金檢、將銀行及票券業辦理不動產業保證納入控管、金控及銀行轉投資租賃業納入央行選擇性信用管制外，目前正研擬調高銀行不動產風險權數。

官員說，在資本計提上，銀行理應針對風險較高的債權計提較多資本，若有特定不動產貸款對銀行資產或債權而言風險較高，就應適用較高的風險權數，目前金管會研議參考央行祭出較嚴格限制成數的不動產貸款，比如餘屋貸款、高價房貸、投資客、購地貸款等，上調銀行適用的風險權數。

舉例而言，先前金管會金檢發現有多家銀行任由建商遲遲未動工卻以同樣條件不斷續貸，形同養地的現象，也納入金管會檢討不動產風險權數的範圍；另為避免影響一般民眾、鎖定投資客，金管會主要考慮上調銀行對持有第3戶以上房貸案件適用的風險權數。

若調高不動產風險權數，銀行風險性資產將會增加，銀行資本適足率（RBC）恐因此下滑，若資本適足率低於銀行內部設定低標，銀行考量自身風險胃納，將得想辦法控管不動產授信業務，降低曝險。

據悉，目前金管會政策研擬方向、上路時間都還在討論中，尚未定案，不過若參考往例，應會朝給予銀行過渡調整期的方向研議。

有銀行業者直言，不動產風險權數上調後，若銀行資本適足率下滑程度大，可能就得控管不動產放款量，衝擊利息收益，若不減少放款，銀行勢必得採取增資。（編輯：張均懋）1110103

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