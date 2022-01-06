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永慶：支持政府打炒房 今年房市量平價緩漲

2022/1/6 19:02
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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）永慶房屋表示，去年各地房價漲幅達1至3成，不當炒作導致房價暴起，恐讓越來越多年輕人「不買房、不結婚、不生子」，支持政府打炒房，讓市場回歸冷靜。展望今年房市，估房價緩漲，移轉棟數表現持平，在34萬至36萬棟間。

永慶房產集團今天舉辦「加盟事業20年有成 永義房屋慶祝大會」，永慶董事長孫慶餘表示，政府祭出打炒房政策，讓市場恢復冷靜。不當炒作導致房價暴起，不利台灣經濟，也讓越來越多年輕人「不買房、不結婚、不生子」，終將衍生國安問題。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋則指出，去年房價高漲，各地房價漲幅達1到3成不等，「市況並不健康」。相當支持政府打炒房，讓市場回歸健康發展。

展望今年表現，他說，市場維持低利環境、經濟成長，推估全年房價呈現緩漲，不會像去年大幅跳漲。全年移轉棟數應該與去年持平，估移轉棟數約34萬至36萬棟間。

永慶集團旗下共有4大品牌，成交金額達新台幣6000億元。葉凌棋表示，消費者期待房仲業善用科技力量，即時提供成交行情、房產物件等資訊，藉此縮短找房時間。永慶去年成立新加盟品牌「永義房屋」，強調科技優化服務，就算疫情反覆，仍能提供消費者安全服務。（編輯：趙蔚蘭）1110106

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