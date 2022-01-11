央行嚴打養地 銀行公會提議土建融動工期限3年

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（中央社記者潘姿羽、吳佳蓉台北11日電）中央銀行嚴打建商養地，緊鑼密鼓地與銀行業者溝通、交換意見，近期銀行公會彙整業界共識、端出方案提出4建議，包含動工期限最長3年，以及若無動工開發，借款年限最長7年等。

央行去年底祭出第四波選擇性信用管制，為了防堵建商囤地、養地，央行購地貸款限制趨嚴，購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於「一定期間」內動工興建。

不過央行未對「一定期間」明確定義，基於提供銀行業者明確指引、督促銀行落實查核，也避免有心人士鑽漏洞，央行持續找銀行業者交換意見，銀行公會近日便提報業界普遍作法及共識。

銀行公會日前先收集各銀行實務作法及意見，最後綜整出4大方向，提供央行決策參考，包含土建融最長3年內要動工，2年合理動工期加上1年展延期；逾期仍未開工，每年將加息至少半碼；土建融借款年限則最長以7年為限；以及前述控管均排除都更危老案件。

央行官員表示，銀行公會徵詢主要銀行辦理購地貸款時，關於一定期間的行作法，多數銀行建議2年為合理動工期限、必要時延長1年，「央行會列入參考」。

至於這項規範是否能夠一體適用，央行官員表示，銀行公會所提的方案是多數銀行的原則性建議，若涉及特殊個案，畢竟銀行承擔授信風險，央行基本上會尊重。

值得注意的是，央行提供的最新版房市信用管制問答載明若建商延遲動工，可「加碼計息」或「收回貸款」。但央行與銀行經過這段時間的溝通，相關人士表示，央行對於是否設定銀行收回土建融貸款的條件，這部分原則上尊重各銀行做法。

「銀行公會的案子，央行已經收到意見」，央行官員表示，現階段已經了解銀行實務上執行購地貸款業務的經驗，內部會繼續討論；央行希望與業界一起努力，思考此議題是否能夠朝向提供原則性指引，供銀行遵循。

不過央行官員表示，目前央行對於是否提供原則性指引或是訂定規範的討論，還沒有到定案階段；按照過去經驗，如果涉及規定修正，須經常務理事會或是理事會通過，若僅是補強做法，則可能透過發布新聞稿或通函公告周知。

對於目前銀行公會彙整出的4項土建融控管原則，公股行庫主管表示，執行起來並不困難，實際上目前內部土建融控管的方式還更嚴，早限制土建融最長動工期為2年，展期將加息半碼或一碼，有些行庫遇到建商二次展延土建融，已採取緊縮或收回貸款的方式來控管。（編輯：潘羿菁）1110111