台經院分析3因素帶動房市熱絡 看明年高檔震盪

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）今年下半年房市火熱，相關部會再次聯合出手打擊炒房。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，政府房市調控政策全面升級，加上房價走高，買賣雙方對價格磨合期拉長，明年房市景氣應呈高檔震盪。

今年以來房市火熱、價量齊揚，根據最新統計數據，11月五大不動產仲介業者交易量月增率多為持平至小幅成長態勢，且11月六都建物買賣移轉件數月增率為9%，逼近1成。

劉佩真分析，市場交易熱絡主要有3大原因，一是年底前購屋需求出籠，二是國內疫情趨穩，首購、換屋族群輪動，三是國內物價蠢蠢欲動，不動產被認為具有保值、抗通膨效益，帶動換屋與置產族群積極進場。

展望未來房市，劉佩真指出，現階段房價已高，買賣雙方對於價格認知存在差距，使得買方考慮期拉長；央行、金管會、財政部、內政部對房市調控政策全面升級，後續管制房市的政策效果會慢慢浮現，預估明年上半年房市高檔震盪機率高。

台經院院長張建一則說，政府態度是打炒房而非打房，避免過度投機形成泡沫，畢竟房市崩盤不只波及金融業，鋼鐵、水泥都會影響，這不是政府樂見的事。

央行上週祭出第四波選擇性信用管制，總裁楊金龍也放話，如果市場仍存在投機風氣，央行會繼續出手；此外，他提醒明年貨幣政策朝緊縮方向走，暗示美國升息，台灣將會跟進升息，購屋族應留意升息影響。

張建一表示，房價要快速下跌不太可能，若出現不合理上漲，「政府一定不會坐視不管」。（編輯：張均懋）1101224