防不動產放款超限 公股銀房貸利率水準拉高

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（中央社記者吳佳蓉台北27日電）避免不動產放款超限，兆豐銀行除青安首購外，暫緩受理房貸申請，並擬於農曆年後調升房貸利率，彰銀則拉高房貸利率審核層級，要享最低1.31%利率，得經過分行層級以上更嚴格審核或屬於首購、優質客戶。

銀行法第72之2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計總額的30%。

近年房市走上坡，銀行不動產放款持續逼近上限。公股銀行內部原先普遍採取28.5%作為警戒線，配合政府打炒房政策，近期警戒線又下拉至28%，避免不動產放款超限，各家陸續透過更嚴格審核適用利率的方式，「以價制量」來控管房貸承作量。

根據公股主管向中央社記者表示，第一銀行早將分行審核的房貸案件利率「地板價」調整為1.35%起跳，想適用最低1.31%水準，得簽報至總經理，或是要屬於分戶、優質客戶案件。

台灣銀行除築巢優利貸等案件可拿到1.31%利率外，其餘一向是依照信用狀況、房屋條件來決定適用利率，計算出來後如果為接近1.31%的低地率水準，也得經過總行審核。

今年房貸成長量不小的兆豐銀行及彰化銀行，近期為控制不動產放款，也紛紛祭出相關措施，

兆豐銀行表示，憂心農曆年前的交屋潮，會讓不動產放款限額破表，因此決定採取兩措施，第一，即起除符合青安首購資格外，暫緩房貸申請收件；第二，研擬農曆年後，將規劃拉升房貸利率。

彰化銀行則是20日發函各分行，通知拉高房貸利率審核權限，分行能授權的房貸案件利率為1.38%起跳，想適用更低利率，現在需要通過分行以上層級審核，檢視時會更嚴格，首購或優質客戶等才可能享有較低利率水準。

華南銀行在不動產限額仍可控管下，目前分行仍可授權房貸利率1.31%案件，暫時沒有調高規劃，未來則視情況再研究。

至於工商時報報導，土銀將採取「建商集團買地總歸戶」調查管制，計算出對同一建設集團旗下各子公司在銀行內的承作土融案總數，盼更多銀行共襄盛舉，以利打擊建商養地。

經了解，公股銀行中，包含一銀、台銀等現行已有類似做法，其餘行庫也有相關內規，如控管對房地產業放款總量等。

各家公股銀行主管大多表示，內部已有相關控管措施，目前也可透過聯徵查詢或照會等方式來掌握它行資訊，未來若主管機關若有新的行政指導，盼建議統一平台，資訊共享的話，再來配合辦理。（編輯：楊凱翔）1101227