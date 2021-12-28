統計：今年房價續漲 總銷近1.7兆七年新高

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（中央社記者吳家豪台北28日電）591新建案統計顯示，今年房市受到疫情、缺工缺料及打炒房政策等因素影響，個案數雖縮水，但房價仍持續上漲，推升今年第4季總銷金額達新台幣5000億元，全年近1.7兆元，創7年來新高。

網路生活平台數字科技旗下591新建案統計2021年六都、新竹推案量，第2季雖受疫情影響，案量一度衰退，但隨著疫情趨緩，搭配低利率、熱錢及遞延買盤出籠，帶動下半年房市增溫，除高雄推案量年減2成，其餘地區均持平或小幅成長。

591新建案總編輯李忠哲出席媒體交流會表示，原本預期今年房市會下滑，但房價實在漲太高，今年新建案平均評估成交價為每坪43.2萬元，年增18.2%。

至於明年房市預測，李忠哲表示，正面因素包括通膨緊逼、不動產保值抗跌，加上出口興旺、國內經濟基本面強，導致房價只漲不跌，自住買盤出籠。

不過，明年房市也有部分隱憂，包括央行升息恐導致買氣收斂，市場過熱可能加速政府出手打炒房，且明年下半年將有選舉。李忠哲認為，明年房市走向為推案量微減、價格穩漲，預估明年全年總銷金額約1.4兆元到1.5兆元之間。

591新建案統計顯示，新北市今年推案總銷金額達4241.6億元，雖年減0.1%，仍高居第一，儘管高價區域例如新店、板橋表現平平，相較去年均呈現量縮，但在淡水、新莊、三重及林口等地區穩定發揮下，仍維繫市況熱度。

台中市今年推案總銷金額達3316.8億元，年增15.1%，排名全台第二，市區的北屯、西屯銷況火熱，海線的沙鹿、梧棲、清水等地區遍地案量也成長顯著。

台北市今年總銷金額2997.3億元，年減0.4%，排名全台第三，由於熱錢湧進，加上都更危老議題發酵，買氣大有可為，加深業者進場決心。 （編輯：郭無患）1101228