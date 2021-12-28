打炒房 金控銀行轉投資租賃業納央行選擇性信用管制

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（中央社記者謝方娪台北28日電）政府打炒房再出手，金管會宣布，金控及銀行轉投資租賃業共13家，即日起納入央行選擇性信用管制範圍，即金管會要求整體資源配置管控拉高至「集團」層級，且須在2個月內調整完畢。

政府部會聯手打炒房，金管會今天宣布，要求金控公司及銀行督導其轉投資的融資租賃子、孫公司自即日起遵循央行選擇性信用管制措施。

金管會銀行局副局長童政彰指出，考量房市部分資金源自融資租賃公司，融資租賃公司雖然並非金融特許事業，但為促進房市穩健發展及維持金融穩定，因此將金融機構轉投資的13家融資租賃公司，納入控管範圍。

有轉投資融資租賃業的金控或銀行，包含開發金、永豐金、第一金、中信金、華南金、合庫金、台新金、台企銀、王道銀、台中銀、陽信銀、板信銀、聯邦銀等。

截至今年第3季，整體38家租賃業免保證商業本票餘額為新台幣4146億元，若全數用於不動產貸款，占全國不動產貸款餘額將達3.67%；若單看金控和銀行轉投資的13家融資租賃業，發行免保證商業本票餘額為442億元，占比僅0.39%。

童政彰說，雖然相關占比並未顯著，但在金控和銀行體系下轉投資的融資租賃業，金管會認為相關資源配置仍須審慎看待、作合理配置，因此要求金融機構拉高至「集團」層級管理，融資租賃業發行商業本票取得的資金若進行不動產業相關貸放，核貸成數必須回歸央行規定。

金管會今天已發函要求金控及銀行督導轉投資的融資租賃子、孫公司，自即日起應遵循央行選擇性信用管制措施，並於2022年2月28日前完成相關內部作業規範訂定，即給予2個月調整期。

金管會也要求金控或銀行稽核單位，將前述規定列為內部稽核重點並加強查核，查核結果必須提報董事會。

近日央行第4度調整選擇性信用管制措施，防範金融機構過多信用資源流向房市，童政彰說，銀行相關事項的遵循情形，也會納入未來金管會金檢重點。（編輯：楊蘭軒）1101228