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央行打炒房連環拳 11月建築貸款增速創19個月新低

2021/12/27 19:13（12/27 19:24 更新）
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央行27日公布11月房貸與建築貸款餘額，雙雙續創新高，但建築貸款年增率14.25%，為19個月以來最低增速。（中央社檔案照片）
央行27日公布11月房貸與建築貸款餘額，雙雙續創新高，但建築貸款年增率14.25%，為19個月以來最低增速。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）房市交易續熱，不過營造成本高漲，加上政府相關部會接力打炒房，讓建商推案轉趨審慎，央行今天公布11月房貸與建築貸款餘額，雙雙續創新高，但建築貸款年增率14.25%，為19個月以來最低增速。

根據央行統計，11月房貸餘額為新台幣8兆6994億元，較10月暴增848億元，年增率9.44%，增幅也較上月擴大。

央行官員表示，第4季本來就是傳統購屋旺季，國人傾向在農曆年前安頓下來，加上交屋潮及疫情趨緩後的遞延性買盤出籠，均推動房貸餘額顯著上升。

對於央行9月祭出第3波選擇性信用管制，10月又找國銀「喝咖啡」，要求務必根據授信風險，落實差異定價，房市交易依舊熱絡，央行官員解釋，政府的房市管控措施主要針對多戶、投機族群，並未影響首購、自住，剛性需求仍會支撐起部分房市交易。

此外，央行官員指出，政府陸續祭出各項房市管制措施，效益會慢慢發酵。

儘管房市交易熱絡，反映建商信心、被視為房市風向球的11月建築貸款餘額為2兆7537億元，年增率14.25%、持續放緩，且創下去年5月以來的最低增速。

央行官員分析，除了央行，內政部、金管會都陸續推出健全房市相關方案，試圖讓房市降溫，而近兩年土地成本上揚，又有缺工、缺料的狀況，營造成本高漲，考量這兩大因素，「他們（建商）推案或開工會比較審慎、謹慎一點」。

今年以來，房市持續火熱，央行在第3季理監事會祭出第3波選擇性信用管制後，12月理監事會再度出手，貸款成數限制為史上最嚴，且加重力道防堵建商養地。

央行最新出爐的書面報告中，111年度業務計畫重點內容也寫到，將持續督促金融機構控管不動產授信風險，防範信用資源過度流向不動產貸款，協助房地產市場健全發展。（編輯：楊凱翔）1101227

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