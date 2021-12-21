央行找銀行喝咖啡 防堵建商養地研議一致性規範

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（中央社記者潘姿羽、吳佳蓉台北21日電）中央銀行今天邀土地銀行「喝咖啡」，研議購地貸款的配套作法。針對建商應在一定期間內動工，以及若延遲動工的配套，央行後續不排除訂定細部指引，建立一致性規範，讓政策執行更臻完善。

央行16日理監事會祭出第四波選擇性信用管制，總裁楊金龍特別強調對於購地貸款限制趨嚴，購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

根據央行提供的最新版房市信用管制問答，更載明若建商延遲動工，可「加碼計息」或「收回貸款」。

央行今天特別找指標行庫「喝咖啡」，目的是了解銀行過去執行購地貸款的實務經驗為何，建商是否有按照契約如期動工，又或是因為那些原因出現延期。

央行官員表示，根據銀行說法，有些大型開發案受到環評進度影響，而有延遲動工狀況，至於住宅建案，比較常見的是建築設計變更，或是對未來展望改變，決定延後推案計畫。

也就是說，實務上，建商申辦購地貸款後，可能因為各種情況，而有刻意或是被迫延後興建情形，現階段央行很難去界定「一定期間」的合理範圍，目前要求金融機構核實評定。此外，若建商延遲動工，銀行加碼計息的幅度或收回貸款的做法，也是先由銀行依個案狀況或授信條件自行決定。

央行官員補充，接下來仍會陸續找指標業者談談，彙整資訊後，不排除會有一套細部指引，讓銀行後續執行可以更明確。

央行今天先找了房貸業務指標行庫土地銀行了解概況後，23日將再邀集其他指標銀行喝咖啡，希望藉由銀行提供的資訊，讓前期資料蒐集更完善，同時看看能不能找出有共識的做法來有效限制違規情況，也希望日後國銀能採取一致性的作法，防堵建商養地。

銀行相關人士對中央社記者表示，目前公股行庫中，部分對購地貸款展延採取較彈性的作法，會視個案情形做判斷。

部分行庫則已「超前部署」，要求建商須切結在貸款的1到2年內動工，想展延須提出變更計畫，說明合理原因，例如為了整地等，即使同意展延，也會提高貸款利息，並持續追蹤，發現無故展延或拖延開工，將收回貸款。（編輯：林淑媛）1101221