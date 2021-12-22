傳央行擬提高房貸利率地板價 銀行：未接獲通知

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）外傳央行擬要求國銀將豪宅及第3戶房貸利率，從1.72%起跳拉高至1.85%以上。銀行業者對此表示，目前未接獲央行通知或指示，利率水準仍維持1.72%起跳，後續政策態度若有改變，將配合辦理。

工商時報今天報導，央行針對豪宅及第3戶房貸，除限制貸款成數以4成為上限外，也希望國銀能將利率水準再拉高，目前以1.72%為地板價起跳，未來盼再拉高半碼（0.125個百分點）至1.85%以上。

對此，多家銀行業者均表示，目前尚未接到央行的通知或指示，對豪宅及第3戶房貸利率，仍採1.72%起跳。

公股銀行主管指出，央行上次與國銀一起開會討論房貸差別化定價，時間點在10月，目前仍依照當時共識來走，第1戶貸款最低至1.31%，第2戶1.6%起跳，第3戶或豪宅貸款利率一律1.72%以上。

另一名銀行業者說，央行通常不會給予明確的利率水準指示，但會找業者討論，形成一定共識，讓全體國銀能夠遵循；近期除少數銀行因購地貸款議題，被央行找去開會外，還沒有接獲要開其他集體會議的通知，將持續關注。

對於是否贊成調高豪宅或第3戶貸款利率，銀行業者表示，若政策方向希望這樣做，一定會配合遵循，由於屆時將是整體市場利率將一起調升，有貸款需求者，不論找哪家銀行結果都一樣，因此對業務影響應不大，還能增加一些利息收入。（編輯：楊蘭軒）1101222