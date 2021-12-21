防堵建商養地 央行：延遲動工可加碼計息收回貸款

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天邀請主要承做房貸業務的行庫「喝咖啡」，要求銀行嚴查建商購地貸款須於一定期限內動工。根據央行提供的最新版房市信用管制問答，更載明若建商延遲動工，可「加碼計息」或「收回貸款」。

央行16日理監事會祭出第四波選擇性信用管制，總裁楊金龍特別強調對於購地貸款限制趨嚴，購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

楊金龍表示，央行今年以來金檢超過50次，發現銀行承作購地貸款時，雖然貸款契約載明應於一定期限內動工，否則利率會往上加，實務上，仍有部分銀行沒有按照契約執行；因此這次房市管制特別要求購地貸款加上「切結於一定期間內動工興建」。

根據央行提供的最新版房市信用管制問答，央行明白寫出，借款人應切結購買土地於一定期間內動工興建，而銀行為了督促借款人落實切結事項，應採行相關配套措施。

央行進一步指出，金融機構應於授信契約明定，撥貸後未於一定期間動工興建者，應加碼計息或是收回貸款等約定。

央行也提醒，金融機構應落實貸後追蹤管理，包括查核借款人是否在一定期間內動工興建，以利後續執行未依切結事項辦理的不利違約效果。

此外，央行表示，金融機構對於借款人檢附的具體興建計畫，也應詳細查核該筆土地的建築計畫、財務計畫、還款計畫及其他授信所需考量的內容，以及確實查核借款人檢附的興建計畫是否具體周延並留存相關文件。（編輯：潘羿菁）1101221