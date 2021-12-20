央行第四波打炒房 緊盯購地貸款將邀銀行共商細節

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中央銀行上週理監事會祭出第四波選擇性信用管制，為了避免建商囤地，對購地貸款限制趨嚴，近日將邀銀行共商執行細節。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行上週理監事會祭出第四波選擇性信用管制，為了避免建商囤地，對購地貸款限制趨嚴。中央銀行為了強化政策力道，也正緊鑼密鼓開會，近日將邀銀行共商執行細節。

央行第四波房市管制對於建商購地貸款限制更嚴格，除了調降貸款最高成數至5成，保留1成動工款，並新增規定，要求借款人切結於一定期間內動工興建。

央行總裁楊金龍上週理監事會後記者會便表示，央行今年以來金檢超過50次，發現銀行承作購地貸款時，雖然貸款契約載明應於一定期限內動工，否則利率會往上加，實務上，仍有部分銀行沒有按照契約執行；考量上述情況，這次在購地貸款加上「切結於一定期間內動工興建」的要求。

楊金龍接著指出，央行會盡速找銀行討論後續執行細節，要求按照契約執行，並把這部分列為日後金檢項目。

中央銀行今天也向中央社記者表示，相關業務單位主管正緊鑼密鼓開會討論相關事宜，並請銀行準備相關資訊，以利敲定會議時間後，共商執行細節。

對於媒體報導，央行將於21日召集銀行到行內開會報告，央行回應，時間點仍在討論中，目前尚未定案。

儘管開會時間未定，楊金龍已在理監事會後記者會上強調「會盡快」，並持續緊盯房市，管制措施不會到此為止，表態央行對房市的高度重視，不會坐視信用資源過度流向不動產市場。（編輯：黃國倫）1101220