惡質炒房祭刑法 花敬群：多數消費者不必恐慌

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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部提修法，炒房若造成民眾恐慌、損及公眾，最重可處3年徒刑。內政部次長花敬群今天說，針對惡質的聯合購屋、炒作等具體行為，才會送司法處理，多數投資人、消費者不必過於恐慌。

內政部9日通過修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」，嚴懲意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等炒作行為，違者將處新台幣100萬元到500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等，損及公眾或他人情形者，可處3年以下徒刑或併科罰金100萬元到5000萬元。

花敬群上午出席「萬華安居」社會住宅統包工程動土典禮。他受訪時表示，外界非常關心平均地權條例修法後的刑責，基本上希望大家都遵守遊戲規則，除非真的是非常惡質的聯合購屋、炒作的具體行為，且充分影響到市場氛圍，甚至造成社會恐慌，這個情況下才可能提出刑事告訴，送司法單位處理。

花敬群說，絕大多數市場上的投資人、消費者、業者都很守法，不必過於恐慌、擔憂，終究台灣的房地產市場安定，是大家所期待的；對於違規炒房，還是要有具體事證，且經過買賣程序來塑造炒作的結果，原則上以行政裁罰為優先，除非擴大影響到社會安寧、市場交易安全，造成社會恐慌，才會動用到刑法。

花敬群表示，修法願意跟各界多溝通，如果大家還有疑慮可以做深度討論。對於建商抱怨炒房都是針對建商而來，他說，條文很清楚都是抑制炒作行為、阻斷投資獲利的管道，相信絕大多數的建商不會有這樣的擔憂才對。（編輯：張均懋）1101223