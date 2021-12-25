房市太熱公平會緊盯 李鎂：提高罰鍰成共識【專訪】

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公平會主委李鎂上任快一週年，她接受中央社專訪時指出，買房不是買菜，企業賣房要有社會責任，目前公平會委員會有共識，不動產裁罰金額將隨著物價、建商不當得利規模等提高。中央社記者徐肇昌攝 110年12月25日

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）政府打炒房公平會祭連環拳，派出「秘密客」深入第一線，調查是否資訊不對稱；同時每天上線巡視591等房市交易平台，公平會主委李鎂直言「我們不是坐著等媒體報導才去查」，目前公平會委員已達共識，未來不動產罰鍰只會提高。

民間投資帶動熱錢湧入，推升全台房價高漲，建商打出熱銷倒數斗大廣告字眼，營造一房難求氛圍，談起房市，上任近一週年的 李鎂 李鎂小檔案 年齡：59歲

現職：經濟部商業司司長

學歷：中興大學法律學研究所法學碩士、中興大學法律學系畢業

經歷：交通部訴願審議委員會編審、經濟部智慧財產局副局長／科長／專門委員／法務室主任／組長／主任秘書、經濟部商業司副司長、考選部專利師考試審議委員會委員、經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員、會計師懲戒委員會委員、經濟部商品標示審議委員會主任委員、專利師懲戒委員會委員 看更多 關閉 接受中央社專訪，明確表達對於不動產交易秩序的重視，「買菜壞了就算了，房子不是常常買，企業賣房應該要有社會責任，前面必須講清楚，避免產生糾紛」。

觀察過去一年公平會裁罰的不動產案件類型，以廣告不實為大宗，罰鍰金額普遍落在新台幣30萬元至200萬元之間；不過房價迅速竄高，只要建商能夠招攬更多客戶上門，百萬元罰鍰似乎也不是太令人心痛。

李鎂直言，公平會委員做決議時，會參考過去處分案件，但最近有委員提到，房價持續上漲，建商利潤跟著水漲船高，如果公平會還是參考過去經驗，罰鍰200萬元就會一直是200萬元；未來參考指標應與時俱進，甚至納入消費者物價指數（CPI）的概念，適度提高罰鍰。

過去一年公平會裁罰的不動產案件類型，以廣告不實為大宗。（中央社製圖）

除了透過提高罰鍰，強化對建商不實廣告或是欺罔消費者的嚇阻力道，李鎂也說，公平會有一套監控系統，專門查看591等房地產資訊平台，以及報章媒體、建案資訊，而且負責監控的員工也都有一定經驗，有可疑之處就會前往了解。

記者進一步詢問，公平會是如何從眾多的房地產廣告中察覺異狀，李鎂笑答「講出來就破功了」，但她強調，公平會絕非被動等報章媒體報導建案出現誇張行徑，才去了解，一直以來都會主動調查，也包含派「秘密客」實地訪查各建案，現場蒐集疑涉違反公平交易法的相關資料。

李鎂上任以來，改革動作頻頻，不只強化對不動產市場的監控力道，並提高對不動產案件罰鍰，大舉調高聯合行為檢舉獎金的額度，也積極與各產業溝通，甩開公平會「冷衙門」的形象。

李鎂的任期將於明年1月屆滿一年，預計可交出漂亮的成績單，不過對她而言，2022年1月更是公平會成立30週年的重要里程碑。她表示，一般人三十而立，對機關來講，30年則代表已經累積許多不可替代的寶貴經驗，意義格外重大。

雖然公平會已「而立」，未來要面對充滿新興商業模式的產業變局，不能僅是沿用過去經驗，沒有加入新的思維。

李鎂透露，公平會醞釀多時的數位政策白皮書內容涵蓋平台經濟、科技巨擘的影響等，初稿已經出爐，準備提到委員會議討論，預計明年第1季就可公開徵詢各界意見，不排除邀集專家學者召開座談會，廣納意見、做足準備，以迎戰數位經濟新時代。

數位政策白皮書中關於媒體議價的議題，是各界關注焦點。李鎂表示，數位平台與新聞媒體間的議價問題，除了競爭秩序維護，也涉及新聞及文化等產業政策，行政院已邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、文化部及公平會成立「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」，公平會將積極配合小組運作及分工，就與競爭政策相關議題深入研析。

若後續媒體走上與數位平台議價的階段，李鎂也表達公平會態度，她指出，公平交易法對於聯合行為是「原則禁止」，但如果聯合行為有益於整體經濟與公共利益，則可依公平交易法第15條第1項但書規定，向公平會申請許可，因此，現階段公平會可介入的空間，為透過聯合行為許可，允許新聞媒體集體與數位平台進行協商。（編輯：潘羿菁）1101225