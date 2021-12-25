獨立機關不必孤立 李鎂靠溝通迎戰產業新變局

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）從經濟部商業司到公平會，李鎂在眾人注目之下擔任公平會主委即將滿一年，其明快、善於溝通的風格，打破外界對於公平會素來保守的印象；李鎂笑說，公平會要保持獨立性沒錯，但「獨立機關不是孤立機關」。

李鎂任職經濟部商業司司長時，必須與業界維持暢通的溝通管道，也因此，辦公室大門永遠敞開，不論是微型企業或是連鎖品牌，業者都能夠登門拜訪，向她訴說甘苦。

如今，李鎂的身分轉換為公平會主委，緊盯市場競爭秩序，必要時甚至可動用裁罰機制；不過，李鎂不認為執法立場的轉變有太大落差，「公平會可以做的事，對經濟秩序幫助非常大」。

李鎂在經濟部商業司時，除了在SOGO案力抗立委壓力，疫情紓困期間，更展現柔軟身段，親力親為與工商團體、餐飲業溝通，了解業界需求後，才能讓政策發揮及時雨功效。

也因此，李鎂深諳溝通的重要性，早在上任之前，就已低調拜訪熟悉事業結合的律師事務所，上任後更正式舉行會議，邀請律師界盤點公平會在處理結合事件時，有哪些地方可以精進；聽取業界建議後，公平會今年也推出結合前諮詢服務，盼能加速作業時間。

此外，李鎂過去一年間，陸續邀請電商平台、遊戲業、媒體業、不動產業等到會溝通意見，了解業界發展，讓執法不至於背離實務。

公平會處理的案件繁多，態樣更是百百種，而且不同產業、不同事業規模，考量的要件更是差很大，導致李鎂辦公桌上堆著厚厚一疊檔案夾，隨意拿起一本，厚度動輒10公分以上。

「在經濟部，是走出去跟產業互動；這裡是要靜下來，因為每個案子要很精準，要處罰人家，也要有一套完整論述」，李鎂表示，公平會員工不只資深，且人人都是公平法專家，她也必須趕進度，除了熟讀國內外資料文獻、過去處分，每個案件背景、經濟分析都要很清楚，才能做出具有公信力的決議。

儘管公務繁忙，李鎂還是保持著拼拼圖的興趣，適當紓壓也能讓她身心維持在最佳狀態。環視辦公室，牆上掛著各式風景圖及畫像，走近一看，原來都是一片片拼成的大型拼圖。

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李鎂如數家珍地介紹拼圖作品，其中一幅1000片的平面拼圖「虎與斑馬」，整幅拼圖幾乎都是黑白紋路組成，難度超高，「我都說這幅是『無頭公案』」而拼圖需要全神貫注思考，讓她能暫時拋開煩憂，沉澱心靈。

除了拼圖，李鎂也熱愛登山。她爽朗地笑說，當到政府部門主管，週末常常有公務活動，自己的時間其實不多，因此有個紓壓方式很重要，當週末好不容易有自己的時間，她甚至會凌晨4、5點就出門爬山，「我都捨不得睡覺！」（編輯：潘羿菁）1101225

公平會主委李鎂除熱愛登山，也喜歡拼拼圖，圖中用黑、白兩色描繪出虎與斑馬，她形容是「無頭公案」，堪稱是難度最高的拼圖。中央社記者徐肇昌攝 110年12月25日