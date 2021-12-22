政府打炒房連環拳 賴正鎰：搞錯方向房價越打越高

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（中央社記者蔡芃敏台北22日電）政府各部會接連打炒房，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰指出，政府搞錯方向，房價只會越打越高，應從控制物價、買賣機制等著手。

展望明年房市，賴正鎰預估全台總推案量將縮減2成，但因土地、建材原物料齊揚，且通膨問題難解，將推升房市熱度，明年房價將再漲10%左右，呈量縮價揚格局。

賴正鎰今天發布新聞稿指出，受到房地合一稅2.0閉鎖期延長影響，原先預期今年推案量將年減一成，終止連4年成長。不過，全球通膨問題嚴峻以及資金熱潮下，今年全國總推案量竟逆勢突破新台幣1.82兆元，年增率達11%，意外上演「連5揚」，且蛋黃、蛋白區全面翻揚，跌破眾人眼鏡。

面對房市持續升溫，政府積極端出健全房市措施。多縣市更研議囤房稅，央行則第四度出手打炒房，內政部提案修法，祭出「預售屋新五規」；但賴正鎰認為，政府各部會接連打炒房措施，也沒有將房價壓下來，房價只會越打越高，他更說，政府搞錯方向，應從控制物價、合理土地買賣機制等著手。

他表示，全球海運問題難解，物價恐怕持續維持高檔，且建材物價飆升，吃掉開發商的利潤，每年平均利潤僅剩3%，進入微利時代。估建商因利潤難控制，將改採先建後售，避免衍生合約糾紛。

展望明年房市表現，他指出，明年土地交易量將減少2成，全國總推案量也將縮減2成、至1.45兆元，推估明年房價還會繼續漲，將再漲10%左右，呈現量縮價揚格局。（編輯：楊蘭軒）1101222