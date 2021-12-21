永慶：房市明年面臨3變數 房價再漲空間有限

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）永慶房屋指出，房市明年有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、貨幣緊縮以及房市政策等3變數，預估明年交易量上看35.5萬棟，房價則已至高原期，再漲空間有限，房市呈現「量平價緩漲」。

永慶房屋今天舉辦房產趨勢記者會，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，房市受惠低利環境、資金潮以及疫情趨緩，房市買氣火熱，且預期通膨心理下，不動產成資金避風港，今年前10月交易量已達27.9萬棟，全年上看34.8萬棟，預計將寫下8年來的新高紀錄。

展望明年房市，他表示，看好明年將經濟穩定復甦，不過，全球面臨通膨壓力，恐加速貨幣緊縮、升息時程，將讓全球金融市場出現震盪風險，連帶影響房市表現。國內有中央、地方政府齊力打炒房，央行、金管會透過「斷金脈」，限制不動產貸款成數、不動產授信專案金檢等，限制投機客金流、槓桿程度。內政部則是禁止預售換約、嚴禁炒作行為，防堵投機管道，各縣市政府積極研議囤房稅。

葉凌棋認為，明年房市有疫情、貨幣緊縮以及房市政策等3變數。面對高通膨壓力，各界聚焦台灣明年是否跟進美國升息腳步，市場認為至多升息1碼，後續是否再升息有待觀察。

他說，即便央行升息，利率仍處低檔，且近年預售房市熱絡，明年將有交屋潮，預估明年全年交易量將在34.5萬至35.5萬棟之間，將較今年持平或成長3%。價格則因已來到高原期，「再漲空間有限」，明年房市呈現「量平價緩漲」。（編輯：楊凱翔）1101221