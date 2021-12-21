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囤房稅
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囤房稅3/18

新竹縣推囤房稅議案 擬加重多屋者持有成本

2021/12/21 16:43（12/21 20:40 更新）
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新竹縣長楊文科21日表示，縣府對房屋不合理飆漲，提出因應對策，囤房稅議案近期將送新竹縣議會審議，預計最快民國111年7月實施，112年房屋稅開徵適用，將針對住家非自住用房屋訂定差別徵收率，加重多屋者持有成本。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月21日
新竹縣長楊文科21日表示，縣府對房屋不合理飆漲，提出因應對策，囤房稅議案近期將送新竹縣議會審議，預計最快民國111年7月實施，112年房屋稅開徵適用，將針對住家非自住用房屋訂定差別徵收率，加重多屋者持有成本。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣長楊文科今天宣布，囤房稅議案近期將送新竹縣議會審議，預計最快111年7月實施，112年房屋稅開徵適用，將針對住家非自住用房屋訂定差別徵收率，加重多屋者持有成本。

楊文科也透過新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府對房屋不合理飆漲，提出因應對策，希望大家住得起、買得起，囤房稅議案近期將送新竹縣議會審議，預計最快民國111年7月實施，112年房屋稅開徵適用，將針對住家非自住用房屋訂定差別徵收率，加重多屋者持有成本，符合量能課稅並落實居住正義。

新竹縣政府稅務局提供資料說明，住家用房屋分為自住用及非自住用，目前新竹縣自住用房屋徵收稅率為1.2%（以自然人本人、配偶及未成年親屬全國合計3戶為限），非自住用房屋徵收稅率為1.6%。

稅務局接受中央社記者電訪指出，未來，新竹縣非自住用房屋徵收率採差別稅率政策，以住家「非自住用」為例，持有房屋5戶以下每戶將採2.4%、6戶以上每戶將採3.6%稅率課徵。

稅務局指出，為促使房價合理，對持有新竹縣非自住用房屋者，按持有戶數多寡訂定差別稅率，讓持有非自住用房屋較多者，加重負擔房屋稅，期能釋出更多房屋，解決住的問題。（編輯：李錫璋）1101221

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