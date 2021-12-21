高雄囤房稅稅率出爐 預計112年開徵

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄推動囤房稅，市府今天公布草案內容，非自住房屋現行房屋稅徵收稅1.5%，未來持有3戶以下將調高為2.4%，4戶以上3.6%；預計112年開徵，估約影響5.4萬人、7.1萬戶房屋。

高雄市長陳其邁曾宣布將推動囤房稅，將針對「高雄市房屋稅徵收自治條例」修法，市府財政局今天公布修法草案內容。

陳其邁今天在市政會議暨防疫會議後接受媒體聯訪時說，囤房稅將增加約新台幣3億元稅收，將用於擴大辦理市民租金補貼，提供市民租屋協助。

高雄市財政局長陳勇勝說，非自住的房屋稅現行徵收稅率原是1.5%，目前囤房稅草案規劃是3戶以下調至2.4%稅率，4戶以上則是3.6%，但排除公同共有、社會住宅、租賃住宅等9種非屬囤房性質房屋。

陳勇勝說，草案將於明天預告，之後再提市政會議通過，今年底送議會審議，待議會三讀通過後公布施行。預估民國112年起開徵，約影響5.4萬人、7.1萬戶房屋。

陳其邁並表示，落實居住正義方式要有多元配套，除了囤房稅，市府也預計4到5年內完成1萬500戶社會住宅，並在捷運站附近興建平價宅，這住宅的地點選擇，都會以交通便利的地方為主。

陳其邁說，市府推動囤房稅，同時也加碼推動青年租金補貼，及1萬500戶社會住宅，再加上青年首購利率補貼，以多元配套方案來解決居住問題。（編輯：郭諭儒）1101221