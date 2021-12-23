高雄三民社宅開工 陳其邁喊囤房稅收挹注青年租屋補貼

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高雄社會住宅再添一案，國家住宅及都市更新中心與市府23日上午在三民區舉辦「明仁好室」社宅開工典禮，市長陳其邁（後右3）表示，市府提出囤房稅預計可增加新台幣3億元稅收，未來將挹注青年租屋增加萬名補助名額。中央社記者洪學廣攝 110年12月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄三民區「明仁好室」社宅今天開工，預計提供139戶，114年完工。市長陳其邁致詞表示，市府提出囤房稅預估3億稅收，未來將挹注青年租屋增加萬名補助名額，每人每月最高3400元。

高雄社會住宅再添一案，國家住宅及都市更新中心與市府今天上午在三民區舉辦「明仁好室」社宅開工典禮，內政部次長陳宗彥與陳其邁出席執鏟，共同祈求工程順利進行。

陳其邁致詞時表示，為落實居住正義，現行內政部租金補貼政策約有70%青年無法獲得政策優惠，市府秉持青年、弱勢、市民優先，將租金補貼標準放寬為本人及配偶在高雄無自有住宅、每人每月平均所得低於最低生活費3倍（110年為新台幣4萬23元）就可申請。

陳其邁說，市府日前提出囤房稅預計可增加3億元稅收，除希望議會能夠支持，未來課徵的稅收也將用於補助青年租金，單身青年每人每月可獲補助2000元、青年已婚家庭每月3200元、青年育兒家庭每月3400元，預計囤房稅稅收可讓租金補貼增加1萬名補助名額。

針對高雄社宅推動進度，他也說明，市府預計跟中央合力興建1萬500戶社宅，其中中央佔7700戶，市府2800戶，地點都選在交通便利地點，也提供多功能托育、日照等服務，未來租金除相對其他地方便宜，也有40%戶數讓市府提供弱勢朋友使用。

「明仁好室」社宅位於高雄市三民區，鄰近河堤國小、新上國小、鼎金國中、三民高中、文藻外語大學及高雄科技大學，周邊有河堤公園、凹子底森林公園、義大大昌醫院，生活機能相當完善。社宅規劃日照中心，建築規模為地上15層、地下3層，將提供139戶社宅單元，預計114年完工。（編輯：陳仁華）1101223