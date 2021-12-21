七大都會區近1年房價齊揚 台南年漲近3成稱冠

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）七大都會區今年房價全面走揚，台南市漲幅居冠，年增幅達28.6%。不過，房仲提醒，台南、高雄建照核發數量大幅成長，若未來持續上升，房市銷售量又沒有跟上，市場恐供過於求。

永慶房屋今天舉辦房產趨勢記者會，永慶房屋統計，六都與新竹地區近一年房價漲勢明顯，除了新北市以外，其他地區年增有1成以上表現，台南市房價年增幅達28.6%稱冠，新竹縣市27%居次，高雄市以22.4%排名第3，4至7名依序為桃園市、台中市、台北市與新北市。

若觀察近3年漲幅，新竹市累積漲幅穩居冠軍，高達44.4%，台南市近3年漲幅也達4成，高雄市房價累積漲勢達33.1%，桃園市31.6%，台中市達3成，台北市約15.9%，新北市約14.4%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在低利環境、資金狂潮助攻以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩下，房市信心回溫，也帶動七大都會區房價走揚。

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他提醒，預估全台今年住宅建照核發數將達16.5萬戶，將創1995年以來新高。若以實價登錄來看，今年前10月預售屋共登錄6.7萬戶，全年約8.7萬戶，顯現市場供給充裕。由於今年土地交易熱，明年建照核發數有望續創新高。

葉凌棋指出，台北、台南與高雄今年建照年增幅度均超過2成，預計2023年至2024年新增供給爆量。若未來建照量持續上升，銷售量又沒有跟上，市場恐出現供過於求的現象。（編輯：楊蘭軒）1101221