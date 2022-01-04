外資連10個交易日買超台股 2天搶進台積電逾6萬張

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（中央社記者張建中台北4日電）台股今天開高走高，攀高至18526.35點，大漲255.84點，再創歷史新高。外資買超新台幣257.07億元，連續10個交易日買超台股，近2天共買超台積電逾6萬張。

隨著台積電股價大漲25元，收在656元，大立光股價攀升至2695元，勁揚195元，台股加權指數收在18526.35點，改寫歷史新高，上漲255.84點，漲幅1.4%，成交值3251.12億元。

三大法人今天同步買超，外資及陸資買超257.07億元，自營商買超16.83億元，投信買超2.32億元；三大法人合計買超276.22億元。外資已連續10個交易日共買超台股1294.57億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超元大台灣50反1最多，達3萬2457張。法人研判，可能是指數屢創新高，外資採取避險措施。

外資繼3日買超台積電3萬2537張後，今天再買超台積電2萬9781張，居買超第2位。外資2天共買超台積電6萬2318張，推升台積電股價大漲41元，市值激增1.06兆元，攀高至17.01兆元。

外資今天買超前10名還有長榮航、華航、群創、友達、兆豐金、國巨、國泰智能電動車及富邦未來車。

外資在買超台積電的同時，今天持續賣超聯電9934張。影響聯電股價走勢疲弱，收在63元，下跌0.4元，跌幅約0.63%。

外資其餘賣超前10名還有開發金乙特、中鋼、中環、元大滬深300正2、台亞、技嘉、宏達電、鴻海及開發金。

分析師王兆立表示，台股指數維持多方格局，可能延續驚驚漲走勢，只是1月中旬過後，美股財報週登場，可能牽動台股後續動向，屆時應密切留意美股表現。（編輯：趙蔚蘭）1100104