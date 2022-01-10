餐飲業營收報喜 豆府調薪、乾杯徵才

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（中央社記者江明晏台北10日電）連鎖餐飲業者受惠疫情平穩、聚餐潮挹注，去年12月營收報喜，全年營收也在第4季貢獻下，回歸正成長，王品全年營收年增幅度逾1.2成，乾杯將招募500人力，豆府今年全面調薪。

王品集團公布12月自結營收，兩岸合併營收「雙升」，總額來到新台幣18.4億元，月增19.02%、年增20.4%。台灣事業群營收12.6億元，月增18.16%、年增27.61%。大陸事業群營收5.8億元，月增20.92%、年增7.29%。

王品累計2021全年自結營收為171.5億元，較前一年同期成長12.76%。

王品說明，在耶誕、跨年聚餐檔期、新品牌試營運帶動下，王品台灣事業群12月營收突破10億元，有5家門店創千萬業績。

興櫃餐飲公司乾杯12月自結合併營收3.74億元，較前一年同期3.05億元，年增22.47%，創歷年來單月營收最高紀錄；累計去年自結合併營收30.79億元，較前一年同期28.02億元，年增9.87%，再次衝破30億大關。

因應展店人才需求，乾杯集團預計招攬超過500名人才，開出計時人力時薪250元、正職員工上看4萬元的薪資，並成立「乾杯大學」教育課程，提供員工享有500堂餐飲領域課程的免費福利，培育餐飲管理人才。

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豆府公布12月營收2.07億元，創下單月歷史次高紀錄，單月營收較前一年同期增幅達18.21%，12月因各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情稍緩，帶動豆府餐飲集團各門店營收持續暢旺；累計2021年全年度營收為17.96億元，年減0.55%，雖受到5月份以來的疫情影響，但第4季起月營收即明顯回溫，展現集團營運實力，豆府也宣布，自2022年1月1日起，所有員工全面調薪。

瓦城泰統12月合併營收達4.17億元，月增15.75%，年增0.5%，寫下營收雙升紀錄，挹注2021全年營收達42億元。自疫情趨緩後，瓦城泰統集團也恢復展店，效益陸續顯現，加上五倍券振興方案、年底聚餐需求熱絡，店頭陸續推出季節新菜、尾牙春酒套餐及多檔行銷活動，成功助攻12月業績仰升。（編輯：林興盟）1110110