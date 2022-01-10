疫情拉警報 飯店業：尾牙取消少延期居多

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（中央社記者江明晏台北10日電）本土疫情又拉警報，防疫規格再度提升，飯店業者表示，已開始感受到疫情升溫，來電詢問尾牙延期的電話變多，但取消的還很少，未見大量退訂潮，近期也因疫情影響，常溫外帶年菜需求暴增。

桃園機場群聚感染進入社區擴散，桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關疫情至今累計30人確診，本土疫情擴大，防疫規格再度提升，由於時值尾牙旺季，飯店業者擔憂影響宴會訂席業績。

雲品國際總經理丁原偉日前受訪指出，已開始感受到疫情影響，宴會業務部陸續接到詢問應變措施的電話，旗下婚宴會館皇家薇庭也接到「尾牙50桌、改500便當」的臨時要求，恐讓1月原本有機會創新高的餐飲業績落空；丁原偉無奈地說，宴會單位已開始規劃各種應變措施。

不具名飯店業者指出，目前打電話詢問尾牙遇到疫情怎麼應變規劃的人數很多，目前仍以延期為主，取消的占少數，以宴會尾牙影響較大，除夕圍爐訂席因為候補的人數多，所以「一退一進」影響不大。

寒舍集團指出，目前為止還未有明顯影響，將隨時視疫情發展，以最高標準防疫措施為賓客用餐安全把關；晶華酒店也指出，目前疫情還沒有影響到尾牙訂席狀況。

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因為疫情影響，近期選擇常溫外帶年菜在家圍爐的需求暴增，王品集團表示，今年年菜銷售成績亮眼，販售的冷凍年菜組在自有通路已全數完售，在疫情期間「宅商機」助攻下，鍋底、丸餃、生鮮食品等商品銷售成績亮眼，帶動全年業績突破億元，較去年翻倍成長，已穩定發展出集團第二條成長曲線。

新天地餐飲集團推出外帶年菜，12月上旬迄今，訂單已超越去年總銷售量近2成，這幾天因疫情變化湧入更多訂單；新天地已再次調高食材備貨數量，預估整體銷售量可望年增5成。（編輯：張均懋）1110110