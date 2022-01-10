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無薪假降回萬人以下 勞動部：不排除下期回升

2022/1/10 11:08（1/10 14:46 更新）
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勞動部10日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數9488人、減少逾8000人，是自110年6月人數破萬以來，首次降回萬人以下；但旅行社、運輸倉儲業可能仍在申請程序，不排除下期又會增加。圖為勞工工作情形。中央社記者徐肇昌攝 111年1月10日
勞動部10日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數9488人、減少逾8000人，是自110年6月人數破萬以來，首次降回萬人以下；但旅行社、運輸倉儲業可能仍在申請程序，不排除下期又會增加。圖為勞工工作情形。中央社記者徐肇昌攝 111年1月10日
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（中央社記者張雄風台北10日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數9488人、減少逾8000人，是自去年6月人數破萬以來，首次降回萬人以下；但旅行社、運輸倉儲業可能仍在申請程序，不排除下期又會增加。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1797家、實施人數9488人，與1月3日公布實施家數計2605家、實施人數1萬8272人相比，這次家數減少808家，人數減少8784人。

根據統計，無薪假實施人數自去年6月破萬之後，人數一度增漲至5.8萬人，隨後逐步下修，至去年12月減少到2萬人以下，延續至本期終於降至萬人以下。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，由於這一期是統計月初第1週，雖然人數下降8000多人，但有部分是在進行重新申請、報地方政府的程序，因此不排除接下來還是可能會回到萬人以上。

黃維琛指出，本次人數減量前3名分別為支援服務業（旅行社）約2500人、住宿及餐飲業2081人、製造業1340人左右，另外運輸及倉儲業也有減少700多人；然而在邊境管制沒有太大變化的情況下，據了解旅行社、運輸倉儲等行業仍在進行申請程序，可能就會下一期人數又再加回來。

但這期也有好消息，黃維琛說，目前了解有如空廚業有800人可以恢復正常上班；這期普遍來說各行業都呈下降趨勢，農曆年前可能還會有調整的情況，仍會持續觀察。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1119家、批發及零售業222家、住宿及餐飲業112家；人數以支援服務業6185人最多，其次是批發零售業786人、住宿及餐飲業657人。（編輯：陳仁華）1110110

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