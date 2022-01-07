移工違反非洲豬瘟防疫規定 將廢止聘僱許可

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勞動部7日表示，若移工違規輸入肉品或收到親友從疫區寄來的肉品包裹未通報而遭罰，等同違反就業服務法，將廢止聘僱許可。圖為去年12月15日台南成功郵局查獲的豬肉香腸。（防檢局提供）

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）台灣近日從2件泰國包裹驗出非洲豬瘟病毒，勞動部今天說，若移工違規輸入肉品或收到親友從疫區寄來的肉品包裹未通報而遭罰，也是違反就服法，將廢止聘僱許可，籲雇主多宣導。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，近期國內在國際郵包及空運快遞查獲多起違規肉製品含有非洲豬瘟病毒，考量農曆春節將近、為防堵非洲豬瘟，籲雇主加強向移工宣導，不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品，並請國外親友不要寄肉製品來台灣。

發展署提醒，如果違規輸入肉製品者，將處7年以下有期徒刑及新台幣300萬以下罰金，移工如果收到親友從疫區寄送肉製品郵寄包裹，也應該送交動物檢疫機關銷毀，違反者將處最高15萬元罰鍰。

發展署也強調，移工如果受處罰，等同同時違反就業服務法中的違反中華民國法令情節重大規定，屆時移工將遭廢止聘僱許可並限令出國，呼籲雇主及仲介公司應特別提醒移工注意。

發展署也說，雇主應善盡外國人生活照顧責任，應向移工進行豬瘟防疫的法令宣導，並確認移工宿舍的廚餘不得流入養豬場，而仲介公司也應儘速向雇主及移工進行豬瘟防疫宣導，仲介公司從業人員也禁止向移工販售來源不明肉製品，目前也已經將仲介辦理豬瘟防疫宣導納入仲介評鑑項目中。

發展署提醒，移工如有非洲豬瘟相關問題，歡迎撥打1955專線，也歡迎加入LINE@移點通，隨時獲得最新的非洲豬瘟防疫母語宣導資訊。（編輯：陳政偉）1110107